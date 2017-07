B5: Gleich mehrere Unfälle mit Schwerverletzten

artikel-ansicht/dg/0/

Zeestow (MOZ) Auf der Bundesstraße 5 haben sich am Montag gleich zwei Verkehrsunfälle nahe der Ausfahrt Zeestow sowie zwischen Nauen und Friesack ereignet. Zwei Menschen sind schwer verletzt worden.

Nachdem bereits in der vergangenen Woche ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über seinen Laster verloren hatte und mit seinem Fahrzeug die Mittelleitplanke durchbrochen hatte, erlitt nun der Fahrer eines Kleintransporters schwere Verletzungen. Er hatte in Höhe der Abfahrt Zeestow offenbar die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dieser landete auf dem Dach.

Einsatzkräfte konnten den Mann schnell versorgen, ehe ein Rettungshubschrauber den Mann in ein Unfallkrankenhaus ausflog.

Laut Angaben eines Sprechers der Rettungsleitstelle erlitt er ein Polytrauma, also mehrere gleichzeitig erlittene Verletzungen an verschiedenen Körperregionen. Die Bundesstraße musst zeitweise in Fahrtrichtung Nauen voll gesperrt werden.

Zudem krachte es auf der B5 zwischen Friesack und Nauen Briesen nahe des Abzweigs zur B188 in Richtung Haage. Ein Mann wurde schwer verletzt. Dieser war im Unfallwagen, der aus ungeklärter Ursache im Graben gelandet war, eingeklemmt und musste von Feuerwehrleuten befreit werden.

Der Autofahrer musste ebenfalls in ein Krankenhaus ausgeflogen werden.

Schon am Sonntag hatte ein 22-jähriger Motorradfahrer auf der B5 bei Rohrbeck Verletzungen davongetragen, als er die Kontrolle über sein Bike verloren hatte und gestürzt war. Das Motorrad rutschte unter eine Leitplanke hindurch und blieb auf dem Grünstreifen liegen.

Auch dieser Fahrer musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.