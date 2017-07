Kittel: Radsport Gratwanderung zwischen «Leben und Tod»

artikel-ansicht/dg/0/

Périgueux (dpa) Der dreimalige Tour-Etappensieger Marcel Kittel erlebt den Radsport als Gratwanderung. «Es gibt keine andere Sportart, in der die Balance zwischen Leben und Tod so gegeben ist», sagte der 29 Jahre alte Erfurter am ersten Ruhetag der 104. Tour de France in Périgueux.