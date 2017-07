artikel-ansicht/dg/0/

Speyer (dpa) Die Bewachung am Grab von Altkanzler Helmut Kohl in Speyer wird trotz großen Besucherandrangs zurückgefahren. Der Vertrag mit einem privaten Sicherheitsdienst, der in den vergangenen Tagen zwei Männer am Grab postiert hatte, wird nach dem Auslaufen am Montagabend nicht verlängert. Das kündigte eine Stadtsprecherin an. Künftig sollen Mitarbeiter des kommunalen Vollzugsdienstes und Streifenbeamte mehrmals täglich am Grab vorbeischauen, das vom städtischen Adenauer-Park aus zugänglich ist. Kohl war am 16. Juni im Alter von 87 Jahren gestorben.