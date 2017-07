VfB Stuttgart leiht Mittelfeldtalent Burnic vom BVB aus

artikel-ansicht/dg/0/

Stuttgart (dpa) Der VfB Stuttgart leiht für ein Jahr Mittelfeld-Talent Dzenis Burnic von Borussia Dortmund aus. Der 19-Jährige, der bisher einmal in der Fußball-Bundesliga für den BVB zum Einsatz kam, reiste noch am Montag ins Trainingslager des VfB im bayerischen Grassau.

Dzenis Burnic wird für ein Jahr vom BVB an den VfB ausgeliehen. © Guido Kirchner/dpa

«Dzenis wird unser Team mit seinem Engagement und seiner Intensität befruchten. Er möchte immer gewinnen», sagte VfB-Sportvorstand Jan Schindelmeiser. In der kommenden Spielzeit kehrt Burnic dann zum BVB zurück. «Es ist eine befristete Leihe», sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Burnic hatte in der Jugend des BVB bereits unter dem aktuellen VfB-Coach Hannes Wolf gespielt und wurde bisher vor allem im zentralen Mittelfeld eingesetzt. Auch in der Champions League kam er für die Dortmunder bereits zu einem Kurzeinsatz. Er ist nach Anastasios Donis, Orel Mangala und Chadrac Akolo der vierte Neuzugang des VfB für die kommende Spielzeit. Alle drei waren bereits mit nach Grassau gereist, wo der VfB am Nachmittag eintraf.