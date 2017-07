artikel-ansicht/dg/0/

Bujumbura (dpa) Im ostafrikanischen Burundi hat ein Unbekannter eine Handgranate in eine Menschenmenge geworfen und mindestens acht Menschen getötet. Mehr als 50 Personen seien bei dem Angriff in Gatara im Norden des Landes verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher, Pierre Nkurikiye, am Montag. Demnach hatte es der Angreifer am Sonntag wahrscheinlich auf den Chef mehrerer staatlicher Kaffeeproduzenten abgesehen. Der Mann sei unverletzt geblieben, sein Auto sei aber beschädigt worden, sagte Nkurikiye.