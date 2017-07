OVG seitTagen telefonisch nicht erreichbar

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (bu) Bereits seit vergangenen Mittwoch sind weder die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) noch die Oberhavel Holding telefonisch oder per Mail zu erreichen. Dasteilte Geschäftsführer Klaus-Peter Fischer am Montag mit. Vermutlich sei nach dem Rekordregen ein Verteilerkasten der Telekom ausgefallen, so Fischer. Leider könnten Fahrgäste und Kunden der Holding daher keine Auskünfte am Telefon gegeben werden. Wann die Telekom das Problem beheben könne, sei noch unklar. Die aktuellen Fahrpläne aller Linien seien jedoch im Internet www.ovg-online.de abrufbar.