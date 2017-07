Neulöwenberger Wünsche

artikel-ansicht/dg/0/

Neulöwenberg (OGA) Die Mitglieder des Neulöwenberger Ortsbeirates haben noch so einige Wünsche, was sich in ihrem Ortsteil in baulicher Hinsicht verändern soll. In ihrer jüngsten Sitzung erstellten sie dazu eine Liste.

Ganz oben drauf steht die Beseitigung oder, wie es im Amtsdeutsch heißt: der Rückbau der überdimensionierten Parkflächen vor dem Bahnübergang. Denn die sind teilweise so stark ausgefahren, dass sich tiefe Schlaglöcher gebildet haben, die ihrerseits nun eine Unfallgefahr darstellen, sowohl für Kraftfahrer als auch Fußgänger und Radler. Als Alternative bliebe nur die Instandsetzung, so Ortsvorsteher Björn Kresz. "Aber brauchen wir diese großen Parkflächen dort wirklich?", fragte er rhetorisch. An sich seien sie ein Relikt aus der Zeit, als die Bahnstrecke elektrifiziert wurde, erklärte er. Im Gegensatz zu heute seien die Stromleitungen damals in wesentlich geringerer Höhe angebracht worden. Das habe zur Folge gehabt, dass nicht alle Laster den Übergang passieren konnten. Vorgeschrieben sei ein Mindestabstand von gut einem Meter gewesen, der zwischen der Oberkante des Lasters und den Stromleitungen einzuhalten war. Deshalb hätten einige Laster vor dem Neulöwenberger Bahnübergang eine Zwangspause einlegen und bis in die Nachtstunden warten müssen - auf eben diesen Plätzen. "In der Nacht wurde der Strom abgeschaltet, und die Mitarbeiter des Umformerwerkes hoben die Leitungen an, damit die Kraftfahrzeuge weiterfahren konnten", so Björn Kresz weiter.

Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Die Leitungen sind inzwischen so weit oben angebracht, dass kein Laster mehr eine solche Pause einlegen muss.

Einige Kraftfahrer nutzen die Haltebuchten zwar, meist aber nur, um ihre Ruhezeiten einzuhalten - im Prinzip kein Problem, wenn nicht gerade Winter ist. Denn da stören die Motorengeräusche in der Nacht die Anwohner schon, wenn die Kraftfahrer damit ihre Kabinen aufheizen.

Vor diesem Hintergrund war die Entscheidung im Gremium schnell gefällt: "Eine Sanierung kostet nur unnötig Geld, dann lieber weg damit."

Ein zweiter Wunsch der Beiratsmitglieder ist die Instandsetzung beziehungsweise Säuberung der Straßenlaternen entlang der Neulöwenberger Straße. Zwar würden die meisten Lampen funktionieren, aber die nötige Leuchtkraft sei inzwischen kaum mehr gegeben, weil die Abdeckungen verschmutzt, vermoost oder vergilbt seien, so der Hinweis. "Vielleicht reicht es aus, wenn die Abdeckungen gesäubert werden?" Das soll der Bauhof nun kontrollieren und eventuell tätig werden. Müssen tatsächlich Leuchten ausgetauscht werden, sollen als Ersatz LED-Lampen verwendet werden. Prüfen soll der Bauhof in diesem Zusammenhang gleich noch, ob die Laterne im Lindenring entweder abgeklemmt oder an einen anderen Standort verlegt werden kann: Der Grund: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie irgend jemand umfährt."

Ein Lichtproblem gibt es auch in der Bahnhofstraße. Denn pünktlich um Mitternacht erlischt dort die Beleuchtung, auch wenn verspätete Züge noch nach Mitternacht ankommen. Deshalb soll sich die Gemeindeverwaltung bei der Bahn dafür einsetzen, dass die Lampen wenigsten bis 1 Uhr, wenn möglich sogar bis 1.30 Uhr eingeschaltet bleiben.

Über den neuen Spielplatz freuen sich nicht nur die Kinder, sondern auch die Kommunalpolitiker. Feststellen mussten sie allerdings, dass der Bolzplatz kaum mehr benutzt werden kann. Der Rasen sei nur noch eine holprige Fläche, die wenig zum Spielen einlädt und zudem eine Unfallgefahr für die Kinder darstelle, waren sich die Mitglieder des Gremiums einig. Deshalb wollen sie die Verwaltung bitten, neuen Spielrasen anzulegen.

Letzter Hinweis war, dass entweder der Hinweiskasten mit den öffentlichen Bekanntmachungen vom Bahnübergang an den Glas-Container-Stellplatz umgesetzt wird oder dort ein weiterer aufgestellt wird. "Da müssen alle Einwohner hin, um ihre Flaschen und Gläser zu entsorgen.Und wenn sie dort sind, dann können sie gleich noch in den Kasten gucken", so die Überlegungen der Kommunalpolitiker.