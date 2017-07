UN-Syrien-Vermittler: Waffenruhe hält im Großen und Ganzen

artikel-ansicht/dg/0/

Genf (dpa) Die am Rande des 20-Gipfels in Hamburg zwischen den USA und Russland ausgehandelte Waffenruhe im Südwesten Syrien hält nach UN-Angaben weitgehend. Es gebe anfangs immer Gewöhnungsphasen, aber "diese Vereinbarung hält soweit ziemlich gut", sagte UN-Syrien-Vermittler Staffan de Mistura am Montag zum Auftakt der neuen Runde der Syrien-Friedensgespräche in Genf.