Berlin (dpa) Die Polizei sucht mit Hilfe von Fotos nach einem Duo, das Anfang des Jahres drei Männer im U-Bahnhof Gesundbrunnen in Wedding angegriffen haben soll. Die Gesuchten hätten damals dunkle Jacken getragen, teilte die Polizei am Montag mit. Die Personen auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera werden verdächtigt, am Abend des 27. Januar gegen 22.30 Uhr auf der Rolltreppe zur U-Bahnlinie 8 drei Männer im Alter von 20 bis 23 Jahren geschlagen, getreten und einen der jungen Männer gewürgt zu haben. Zwei Opfer wurden der Polizei zufolge leicht verletzt. Die Schläger konnten damals unerkannt entkommen.