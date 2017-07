Leerstehendes Wohnhaus: Diskussion um Sanierung neu entfacht

artikel-ansicht/dg/0/

Vor zwei Jahren war das Projekt noch vom Stadtrat gestoppt worden. Zu teuer, hieß es damals. Und auch die Entscheidungsfindung jüngst im Bauausschuss gestaltete sich zäh. So wurde seitens der Ausschussmitglieder kritisiert, dass man sich nach wie vor mit den vor zwei Jahren diskutierten Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro für die Komplettsanierung konfrontiert sehe. Hatte nicht die Stadtverordnetenversammlung zuletzt eine Vermarktung des Hauses verworfen und der Sanierung mit dem Hinweis an die Stadtverwaltung den Vorzug gegeben, dass eine billigere Alternative her müsse, womöglich von einem anderen Büro als dem Krüger-Manzke-Werk, das die vorliegende Kostenberechnung erstellt hatte?

Ein anderes Planungsbüro in der Hoffnung zu beauftragen, es würde zu geringeren Preisen kommen, sei wenig sinnvoll, erläuterte Bauamtsleiter Dr. Ralf Lunkenheimer. "Planer haben da keinen Handlungsspielraum, sie sind verpflichtet, sich an die entsprechenden Kataloge zu halten", sagte er. Eine Alternativplanung, für die ein fünfstelliger Betrag fällig wäre, mache nur Sinn, wenn eine andere Aufgabestellung formuliert werde. "Dazu brauchen wir Vorgaben, was geändert werden soll", so Lunkenheimer weiter. Auf eine derartige Alternativvariante verzichteten die Ausschussmitglieder jedoch. Das Weglassen eines Fahrstuhls, wie von Ilona Friedrich (CDU) beispielhaft angefragt, würde lediglich 38500 Euro netto einsparen. "Einen Fahrstuhl sollte man ruhig integrieren. Man muss auch an alte Leute denken", mahnte Gregor Klos (AFO). "Was wir jetzt sparen, müssen wir in der Zukunft früher wieder reinstecken", warb Manfred Saborowski (Linke) für den ursprünglich geplanten Sanierungsumfang. Das Argument von Raimund Aymanns (Pro Fürstenberg), dass Private unter Umständen billiger bauen, könne er nicht gelten lassen. Aymanns hatte die Bahnhofstraße 13, eine sanierte, früher kommunale Immobilie, als Beispiel angeführt. "Wenn wir auf Private gucken, wissen wir nicht, was sie an Miete nehmen und wie gebaut wurde", so Saborowski. Schaue man etwa auf den Bahnhof, "da wurde viel Trara gemacht, aber nur frische Farbe auf morsche Bretter gestrichen. Das sollte nicht unser Standard sein", sagte er weiter. Kritiker der Kosten für die Sanierung des Hauses mit seinen sieben Wohnungen sollten überdies nicht von Planern errechnete Kosten mit den Preisen verwechseln, die im Rahmen der Ausschreibung der Bauleistungen erzielt würden. Fördermittel hin oder her - wenn sich die Stadt die zusätzliche Fußgängerbrücke über die Havel leiste, müsse auch dieses Projekt möglich sein. Der Bedarf an altersgerechtem Wohnraum sei da, der Einbau eines Fahrstuhls keine Luxussanierung.

Bedenken, wonach sich die Stadt mit einem positiven Votum der Gremien in eine Falle manövrieren würde, weil noch nicht klar ist, ob Fürstenberg vom neuen Programm "Aktive Stadtzentren (ASZ) II" profitieren kann, könne er damit entgegentreten, dass das Projekt noch in einem sehr frühen Planungsstadium sei. "Die Fortsetzung haben sie auf jeden Fall noch einmal auf ihrem Tisch", sagte Lunkenheimer zu den Ausschussmitgliedern. Bis die ausschreibungsreife Planung vorliege, werde auch über Fürstenbergs Beteiligung an ASZ II entschieden sein. Im übrigen rechne sich das Vorhaben auch ohne Fördermittel, habe die Leiterin des Kommunalen Wohnungswirtschaftsbetriebes, Elke Harnack, deutlich gemacht. Und sie sei es schließlich, die für die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens gerade zu stehen habe.