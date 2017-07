artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (rol) Als Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) im April mitteilte, dass der Postplatz wegen massiver Überschreitung des dafür vorgesehenen Budgets in diesem Jahr nicht saniert wird, bezweifelte er, dass wegen der gestiegenen Kosten im Bausektor die Mittel für das Bauvorhaben aufgestockt werden. Jetzt zweifelt er daran nicht mehr. Stattdessen hat er sich das Okay der Stadtverordneten dafür geholt, dass die Kostendeckelung von 1 040 000 Euro auf 1 520 000 Euro steigen dürfen. Damit wird das Budget um 46 Prozent aufgestockt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587748/

Ob das Geld allerdings reichen wird, bleibt dahingestellt. Bei der ersten Ausschreibung lagen die drei Angebote nämlich zwischen 80 und 105 Prozent über den geplanten 1 040 000 Euro. Schon damals hatte die CDU-Abgeordnete Birgit Tornow-Wendland bezweifelt, dass eine erneute Ausschreibung selbst zu einem günstigeren Zeitpunkt deutlich niedrige Preise erbringt. Sie plädierte bereits im April dafür, das aus 2015 stammende Budget aufzustocken.

Genau diesen Weg hat die Verwaltung nun also eingeschlagen und argumentiert damit, dass die knappe halbe Million Euro zusätzlicher Kosten locker im Haushalt aufzutreiben ist. 180 000 Euro stammen aus dem Topf für eine Fußgängerinsel an der Landesstraße L171, die erst im nächsten Jahr gebaut wird. Auch Planungskosten für die Fontanestraße, die mit 300 000 Euro veranschlagt waren, kommen in diesem Jahr nicht zum Tragen. Allerdings handelt es sich um Geld, das im nächsten Jahr durchaus benötigt wird. Da diese Kosten nun aber für den barrierefreien Umbau des Postplatzes okkupiert wurden, sind im investiven Haushalt für 2018 bereits 480 000 Euro für die verschobenen Maßnahmen gebunden.

Ursel Degner, Fraktionsvorsitzende und Bürgermeisterkandidatin der Linken, behagte die Aufstockung des Budgets überhaupt nicht. Im Stadtparlament appellierte sie, "die eklatante Preiserhöhung" nicht hinnehmen zu wollen. Man solle überlegen, ob "auf bestimmte Dinge" bei der Ausstattung des Postplatzes verzichtet werden kann. "Das ist keine Luxusausstattung. Die Masse der Kosten betrifft Belag und Ausbau", konterte Baudezernent Daniel Stenger. Tornow-Wendland sprach sich für die höheren Kosten aus: "Der Platz hat dann 20 bis 30 Jahre Bestand." Degner beruhigte das nicht: "Ich hebe meine Hand nicht für die 1,5 Millionen Euro." Die Linke und das Bürgerbündnis stimmten gegen den Antrag, die Unabhängigen enthielten sich.