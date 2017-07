Nach Al-Shabaab-Angriff bombardiert Kenia Islamisten-Hochburg

artikel-ansicht/dg/0/

Nairobi (dpa) Nach einem brutalen Angriff der Terrormiliz Al-Shabaab in Kenia haben die Streitkräfte des Landes eine Hochburg der Extremisten bombardiert. Mit den Luftangriffen wolle man Al-Shabaab-Kämpfer aus dem Boni-Wald im Nordosten Kenias an der Grenze zu Somalia vertreiben, sagte der Regierungskoordinator der Küstenregion, Nelson Marwa, am Montag. Am Samstag hatten mutmaßliche Al-Shabaab-Kämpfer neun Menschen im Bezirk Lamu getötet; mehrere der Opfer wurden Polizeiangaben zufolge enthauptet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587749/

Das 1339 Quadratkilometer große Boni-Naturschutzgebiet - etwa halb so groß wie das Saarland - ist den Sicherheitskräften zufolge ein Rückzugsort für Al-Shabaab-Kämpfer. Von dort aus übten sie Angriffe auf kenianischem Boden aus. Seit 2015 versucht die Regierung, die Kämpfer aus dem Wald zu vertreiben; zum ersten Mal setzten sie nun Luftangriffe ein.

Die aus dem Nachbarland Somalia stammende Sunnitenmiliz greift immer wieder Ziele in Kenia an - nicht zuletzt, weil sich Kenia in Somalia an einer rund 20 000 Mann starken internationalen Friedenstruppe zur Stabilisierung des Landes am Horn von Afrika beteiligt. Mit dem Nahen der Wahlen in Kenia im August hat die Zahl der Angriffe deutlich zugenommen, vor allem in grenznahen Gebieten.