3000 Sandsäcke stehen bereit: Leegebruch sorgt vor

Oranienburg (OGA) Auch wenn in Leegebruch die Pegelstände langsam fallen, bleibt die Alarmbereitschaft wegen der aktuellen Regenfälle hoch. Das teilte am Montag Oberhavels Kreisbrandmeister Steffen Malucha mit.

Über den Regen und die Situation in Leegebruch informierten am Montag Kreisbrandmeister Steffen Malucha, Günter Fredrich (OWA), Landrat Ludger Weskamp und Hans Frodl vom Wasser- und Bodenverband "Schnelle Havel" (von links).

Gemeinsam mit Landrat Ludger Weskamp, Günter Fredrich von der Osthavelländischen Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) sowie Hans Frodl vom Wasser- und Bodenverband Schnelle Havel erläuterte Malucha die aktuelle Wassersituation in Leegebruch.

Durch das Abpumpen und das Entkrauten des Moorgraben und des Hauptgrabens sei der Abfluss der Wassermassen deutlich beschleunigt worden. Im oberen Bereich der Muhre sei der Wasserstand auf 40 Zentimeter gesunken. "In Spitzenzeiten lag der bei 60 bis 70 Zentimeter", sagte der Kreisbrandmeister. Da Leegebruch in einer Senke liegt, drückte Wasser aus anderen Regionen in den Ort. Um diesen Effekt abzuwenden, wurden an einem neuralgischen Punkt in Velten bis zu 72 Millionen Liter Wasser am Tag abgepumpt. Das Technische Hilfswerk (THW) mit seinen Hochleistungspumpen ist wieder abgezogen worden, doch im Notfall "sind sie in zwei bis drei Stunden wieder vor Ort", so Steffen Malucha.

Noch immer im Dauereinsatz ist hingegen die OWA. Am Sonnabend waren in Leegebruch insgesamt 355 Haushalte ohne Abwasserentsorgung. Mit Stand von Montagmittag sind es noch 237 Haushalte. "Wir haben 15 Leute im Einsatz, um die Störungen zu beseitigen", sagte Günter Fredrich am Montag. Die vielen technische Defekte seien durch das Regenwasser entstanden, dass sich in den Schächten sammelte. Die Abwasserleitungen seien nicht für Regenwasser vorgesehen, so Fredrich. Statt, wie an normalen Tagen, 600 Kubikmeter Abwasser, seien am vergangenen Freitag bis zu 2 400 Kubikmeter Abwasser von Leegebruch in Richtung Oranienburg durch die Rohre geflossen. "Leider gibt es in Leegebruch, wie in vielen anderen Orten, keinen Regenentwässerung".

Nachdem am 7. Juli viele Anschlüsse wiederhergestellt gewesen seien, "hat uns der Regen bei unserer Arbeit arg zurückgeworfen, da wieder Wasser in viele Hausanschlüsse gedrungen ist." Das Unternehmen geht davon aus, dass die Anschlussarbeiten noch einige Zeit andauern werden.

Die starken Regenfälle, die am Montagmittag über den Süden Oberhavels gezogen sind, haben zu keinen größeren Überflutungen in der Ortslage Leegebruch geführt, heißt es aus der Kreisverwaltung. Auf einzelnen Straßen habe das Wasser nur für kurze Zeit gestanden. Der Moorgraben und der Hauptgraben hätten das Regenwasser erfolgreich in Richtung des Veltener Hafens und in den Oranienburger Kanal abgeführt.

"Die erneuten Regenfälle haben unsere Arbeit der vergangenen Tage auf die Probe gestellt: Unsere Entwässerungsmaßnamen haben aber erfolgreich gegriffen. Bis auf das stellenweise noch immer hochdrückende Grundwasser ist kein zusätzliches Regenwasser in Gebäude gelangt", sagte Landrat Ludger Weskamp. "Für den Fall, dass die Regenfälle außergewöhnlich stark ausfallen, haben wir präventive Maßnahmen getroffen", sagte Weskamp. So stehen auf dem Leegebrucher Bauhof 3 000 gefüllte Sandsäcke bereit, mit denen die Leegebrucher ihre Keller und tiefer gelegenen Stromkästen absichern können. Die Feuerwehr Velten ist außerdem darauf vorbereitet, innerhalb kürzester Zeit die Pumpstelle am Hafen wieder in Betrieb zu nehmen. Weitere Wehren können bei Bedarf kurzfristig hinzugezogen werden.

Allgemeiner Tenor der Expertenrunde am Montag war: Ein Jahrhundertregen ist schwer zu bewältigen. Jetzt müsse Leegebruch aber mit den angrenzenden Kommunen nach Lösungen suchen, um nicht beim nächsten Mal wieder "Land unter" zu melden. Auf ein Problem machte Hans Frodl von der "Schnellen Havel" in diesem Zusammenhang aufmerksam. In Leegebruch gibt es zu wenig Flächen, auf denen das Regenwasser versickern könne. Das sei auch eine Folge der Versiegelung von Flächen durch den Eigenheimbau, so Frodl.

Der Landkreis hat alle Informationen zum Starkregen und seinen Folgen auf seiner Webseite zusammengefasst. Diese finden Sie unter: http://www.oberhavel.de/Bürgerservice/Ordnung-Sicherheit/Oberhavel-unter-Wasser