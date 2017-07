Erneut Streiks in Supermärkten, Einrichtungshäusern und Modeketten

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Mitarbeiter im Einzelhandel in Berlin und Brandenburg sind auch am Montag in den Streik getreten. Die Verhandlungsführerin der Gewerkschaft Verdi Erika Ritter zeigte sich am Nachmittag "außerordentlich zufrieden": 400 bis 500 Beschäftigte hätten sich an dem Ausstand beteiligt, sagte sie der dpa. Die Arbeitgeberseite war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Verdi hatte Beschäftigte aus zahlreichen Filialen der Unternehmen Ikea, Rewe-Group, H&M, Kaufland, Zara, Thalia, Edeka, real und Esprit zum ganztägigen Streik aufgerufen. Die nächste Verhandlungsrunde für Berlin ist am Dienstag, für Brandenburg am 20. Juli.