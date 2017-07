Operation am Fernwärme-Netz

artikel-ansicht/dg/0/

Dass von dem künftigen Gebäude noch nichts zu sehen ist, hat seinen Grund vor allem in den vielen Leitungen, die noch umverlegt werden müssen. Am Montag standen drei alte Fernwärme-Rohre im Fokus, die heute ausgebaut werden sollen. Hinterher werden sie neu verlegt - aber so, dass sie weiter für eine Revision zugänglich sind, erläuterten Bauleiter Ralf Mahneke und WGE-Geschäftsführerin Susanne Branding. Im strömenden Regen schauten die Bauleute sich die Stelle an, an der die Leitungen gekappt werden sollen. Dafür wird die Versorgung einiger Anlieger unterbrochen werden müssen, erläutert Klaus Schulze von der Tewe Energieversorgung, die das Fernwärmenetz in Erkner betreibt. "Das kann bis zu sechs Stunden dauern", sagt Schulze.

Auch wenn die Operation an diesen Leitungen geklappt hat, müssen noch andere Medien umverlegt werden, bevor der Baukörper in die Höhe wachsen kann, sagt Bauüberwacher Manfred Weber. So müsse im August noch eine Schmutzwasserleitung umverlegt werden. Alles in allem aber sei das Projekt im Zeitplan, versichert Susanne Branding, die sich nach dem leicht verzögerten Baubeginn Mitte Juni mit öffentlichen Termin-Ankündigungen zurückhält.

Die WGE plant ein repräsentatives Objekt mit 17 Wohnungen, die teils zwei, teils vier Zimmer haben werden und zwei Gewerbeeinheiten. Das Haus soll eine städtebauliche Attraktion werden und ein Vorzeige-Projekt in Sachen Nachhaltigkeit. Dafür stehen eine Erdwärme-Heizung, eine Solaranlage auf dem Dach und ein begrüntes Garagendach.

Stichwort Garage: Die ist auf dem rückwärtigen Teil des Grundstücks vorgesehen, in einem Bereich, in dem derzeit ein Bagger einen Kranstellplatz anlegt. Der kommt hinterher wieder weg, bestätigt Weber. Auch die Garage wird ökologisch gestaltet. Sie soll einen vollwertigen Garten aufs Dach bekommen, auf dem sogar Bäume angepflanzt werden.