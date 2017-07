Angeblich Dutzende Homosexuelle in Tschetschenien getötet

artikel-ansicht/dg/0/

Moskau (dpa) Ein Bericht über die angebliche Hinrichtung von Dutzenden Homosexuellen in der russischen Teilrepublik Tschetschenien hat große Besorgnis bei Menschenrechtlern ausgelöst. Die kremlkritische Zeitung "Nowaja Gaseta" (Montag) veröffentlichte die Namen von 27 jungen Männern, die ohne Anklage festgenommen und in der Nacht zum 26. Januar getötet worden sein sollen. Das Blatt beruft sich auf ranghohe Informanten aus den Behörden in Tschetschenien.