Vorfreude auf die Schule

Neuendorf (MOZ) Die Vorschulkinder der Beeskower Kita Kiefernzwerge haben das Schultütenfest mit Eltern, Großeltern und Geschwistern auf dem Landhof Septemberwiese in Neuendorf gefeiert. Die Kinder haben zu der Veranstaltung viele Lieder eingeübt, wenn sie sie nicht schon länger kannten.

Das Programm war wie eine Zeitreise in die Vergangenheit gestaltet. Es beschrieb das vergangene Jahr der Vorschulkinder mit Liedern über den Wackelzahn, das Erlernen des Abcs, den Besuch der Bibliothek und andere Erlebnisse, die mit dem Eintritt in die neue Lebensphase in der Schule zu tun haben. Das Erkennungslied der Kita ist "Sieben Zwerge".

Dann erhielten die Kinder eine Schultüte, eine Schulkiste und ihr Portfolio an selbst gemachten Bildern. Den Abschluss bildete eine Kutschfahrt zur Kita, in der sie auch übernachtet hatten.