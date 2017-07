Bauarbeiter ziehen in die Kitas

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Dank Fördermittel in Höhe von 3,1 Millionen Euro ist es der Stadt möglich, umfangreiche Sanierungsarbeiten in Kitas durchzuführen. Zwei Maßnahmen haben schon begonnen, drei weitere folgen noch im Laufe des Jahres, eine sechste im kommenden Jahr.

Es hat den etwas umständlichen Namen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Dahinter verbergen sich Zuwendungen, die das Land finanzschwachen Kommunen für Investitionen zukommen lässt. 3,1 Millionen Euro hat Eisenhüttenstadt erhalten, kann damit bis zu 90 Prozent der Kosten bei Maßnahmen finanzieren. Die Stadt hat sich entschieden, das Geld in Sanierung von Kitas zu stecken.

Die größte Maßnahme, die Sanierung der Gebäudehülle der Kita Kinderglück, wurde erst jüngst von Bürgermeisterin Dagmar Püschel und Landesfinanzminister Christian Görke (Die Linke) offiziell eröffnet. Rund 1,3 Millionen Euro werden dort verbaut. Ab September muss die Kita sogar leergezogen werden.

So umfangreich sind die Arbeiten in der Kita Spatzenhaus nicht. Seit Juni dieses Jahres wird dort schon gewerkelt. Die Sanitärbereiche werden in dem Gebäude erneuert. "Die Sanitärbereiche werden neu gegliedert und neue Sanitäranlagen eingebaut", sagt Michael Reichl, Leiter des Fachbereiches Bauen und Liegenschaftsverwaltung. "Dazu gehören neun WC-Anlagen im gesamten Gebäude sowie der Umbau im Personalbereich der Küche mit Aufenthaltsbereich im Erdgeschoss." Auch die Fliesen werden ausgetauscht. Für die Sanitäranlagen läuft noch bis 27. Juli die Ausschreibung. Die Stadt rechnet mit Kosten in Höhe von 320000 Euro.

Zwei weitere Maßnahmen sollen im August starten. Zum einen wird in der Kita Haus Sonnenhügel in der Bergstraße der Brandschutz verbessert. So soll aus dem Dach- und Obergeschoss ein zweiter Rettungsweg errichtet werden in Form einer Stahl-außentreppe, erläutert Michael Reichl. Auch Brandschutztüren werden erneuert. Außerdem ist vorgesehen, das Gebäude trockenzulegen und Vorrichtungen an der Rückseite des Gebäude anzubringen, um vor intensiven Sonnenstrahlen zu schützen. Für das gesamte Maßnahmepaket hat die Stadt Kosten in Höhe von 533800 Euro veranschlagt.

Nur unwesentlich preiswerter wird es bei der Fürstenberger Kita Rasselband. "Das Gebäude weist große Defizite in der Energiebilanz auf, die mit der Sanierung der Gebäudehülle verbessert werden soll", erläutert Michael Reichl die Maßnahme. In diesem Jahr soll ab Mitte August zunächst das Dach des Plattenbaus in Angriff genommen werden. Im nächsten Jahr folgt dann die Erneuerung der Fenster und der Fassade. Derzeit läuft bis Ende Juli das Ausschreibungsverfahren für die Arbeiten.

Fast schon bescheiden, zumindest was die Kosten anlangt, nehmen sich die Baumaßnahmen in der ASB-Kita "Haus der fröhlichen Kinder" in der Erich-Weinert-Allee aus, wobei umfangreiche Sanierungen schon erledigt wurden. Auf dem Plan steht diesmal die Sanierung der Ausgabeküche und der Sanitärbereiche im Erd- und Obergeschoss. Veranschlagt sind Baukosten in Höhe von 70000 Euro. Die Realisierung ist ab Mitte August vorgesehen. Um den Brandschutz zu gewährleisten, soll in der Küche eine Trennwand eingebaut werden. 20000 Euro soll das kosten. "Derzeit erfolgt die Vorbereitung der Ausschreibung", sagt Michael Reichl.

Im kommenden Jahr wird dann noch die DRK-Kita "Entdeckerland" auf Vordermann gebracht. Wofür die voraussichtlichen Baukosten in Höhe von 620000 Euro verwendet werden, erklärt Michael Reichl: Zum einen muss die Dachkonstruktion erneuert werden. Die Fassade erhält eine Dämmung. Auch die Balkonterrassen werden überholt. Darüber hinaus wird der Brandschutz verbessert, unter anderem mit einem zweiten Rettungsweg.