Ölfilm, Rohrbruch, defekte Schranke

Beeskow (MOZ) Am Montag gab es in der Region Beeskow am Montag gleich drei Havarie-Einsätze. In Goyatz war eine ölartige Substanz in den Schwielochsee gelaufen, in Leißnitz war eine unter Druck stehende Trinkwasserleitung geborsten und in Schneeberg die Bahnschranke defekt.

Unter Wasser: In Leißnitz ist eine Trinkwasser-Druckleitung geborsten. Die Straße musste aufgerissen werden.

Im Goyatzer Hafenbecken kämpften mehr als 30 Feuerwehrleute, unterstützt von der Wasserpolizei, mit Ölsperren und Separatoren gegen einem Film auf dem Wasser, der wie ein Ölteppich aussah. "Es ist auf jeden Fall ein Kohlenwasserstoff, möglicherweise Diesel", erläuterte der stellvertretende Brandmeister des Landkreises Dahme-Spreewald, Henry Strasen.

Gegen 13 Uhr war in der Leitstelle Lausitz der Alarm aufgelaufen, dass sich im Goyatzer Yachthafen, unweit der Wassertankstelle, eine Ölhavarie ereignet hat. Eine größere Menge einer öltypisch schillernden Flüssigkeit hatte sich bis dahin in den Kleinen Schwielochsee ergossen. Bis Abends war der Verursacher des Unglücks noch nicht ausgemacht, so der stellvertretende Kreisbrandmeister.

Neben den örtlichen Feuerwehrleuten aus dem Amt Lieberose/Oberspreewald, die unter anderem mit dem in Lieberose stationierten Feuerwehrboot angebraust kamen, waren Mitglieder der Berufsfeuerwehr Cottbus, Feuerwehrleute aus Lübben und Luckau, später am Abend auch hauptamtliche Feuerwehrleute aus Senftenberg an den Schwielochsee gereist, um mit Spezialausrüstung zu helfen.

Die Trinkwasser-Druckleitung in Leißnitz war vermutlich bereits am Freitag am Ortsausgang Richtung Glowe geborsten. Sichtbar wurde die Havarie erst, nachdem Wasser beidseitig aus den Banketten quoll und riesige Lachen bildete.

Die Straße wurde daraufhin an der Schadstelle komplett gesperrt. Durch einen glücklichen Zufall befindet sich an der Stelle eine Straßenverzweigung in Richtung eines Agrarbetriebs, die für die Dauer der Vollsperrung wie ein Bypass genutzt werden konnte, sodass es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen kam.

Am Montag wurde die genaue Lage des Rohrbruchs von Spezialisten des Gubener Wasser- und Abwasserzweckverbands (GWAZ) lokalisiert. Die Beeskower Baufirma ETS, die auch für den Beeskower Trinkwasser- und Abwasserzweckverband tätig ist, war daraufhin mit Bagger zum Einsatzort beordert worden. Die Trinkwasserleitung wurde von 8 Uhr bis 13 Uhr abgestellt.

Schachtungsarbeiten ergaben, dass nicht, wie zunächst befürchtet, die oberschenkeldicke Hauptleitung, die Glowe und halb Leißnitz versorgt, betroffen war, sondern nur die etwa fünf Zentimeter umfassende Hausanschlussleitung eines benachbarten Mehrfamilienhauses. Die Art des Schadens sei nicht außergewöhnlich, kommentierte nach der Fertigstellung der Arbeiten der Teamleiter Trinkwasser beim GWAZ, Steffen Kusch. Es habe sich um ein PE-Rohr aus DDR-Zeiten gehandelt, welches über die Jahrzehnte spröde geworden sei. Der Trinkwasserspezialist ließ an einem Hydranten einige Kubikmeter Wasser ab, um die Leitung zu entlüften und um das Wasser wieder klar zu bekommen.

Ebenfalls Montagvormittag fiel die Schrankenanlage des Bahnübergangs Schneeberg aus. Techniker der Deutschen Bahn AG mussten den Schlagbaum per Handkurbel betätigen. Dies führte zeitweilig zu Staus an beiden Seiten der Schrankenanlage. Einfahrende Züge stoppten aus Sicherheitsgründen vor dem Bahnübergang und fuhren erst nach dem Handzeichen der Bahntechniker über die Straße.

Über die Ursache der Havarie wollten sich die Techniker vor Ort nicht äußern, sie verweisen auf die Pressestelle der Konzerns. Ob es einen Zusammenhang mit einem kurz zuvor über Beeskow und seien Ortsteilen hereingestürzten Gewitter mit heftigen Blitzen gab, konnte daher bis Redaktionsschluss nicht geklärt werden.