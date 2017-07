Dilettantisches Gaunerpärchen

Premiere für Bonnie&Clyde

Am Sonntag hatte die neue Komödie des Berliner Kriminaltheaters "Zwei wie Bonnie&Clyde ... denn sie wissen nicht, wo sie sind!" im Amphitheater des Strausberger Burghotels The Lakeside seine gefeierte Premiere. In der ersten Regiearbeit von Elisabeth Engstler spielen Alexandra Maria Johannknecht und Oliver Gabbert hinreißend das Gaunerpärchen Chantal und Manni. © MOZ / Jens Sell