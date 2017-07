Lehrerin erhält Hausverbot

artikel-ansicht/dg/0/

Die Situation spitzte sich über Monate zu. Am Wochenende kam es zum Eklat. Maria Müller*, die auf dem Internetportal Facebook sehr aktiv ist, hatte am Sonntag, um 0.43 Uhr, gepostet: "Zum Schuljahr 2016/2017 habe ich eine Klasse übernommen, die völlig emotionslos mit dem Tod einer Schülerin umging." Im folgenden Text nennt sie den vollen Namen des Mädchens, das im Februar 2016 durch einen Stromschlag am Bahnhof Fürstenwalde starb. Dann zählt sie zwei Mitschüler, ein Mädchen und einen Jungen, wieder mit vollem Namen, auf und erklärt, sie glaube "bei diesen Attacken" von den beiden "nicht mehr an einen Unfall".

Sven Kruse, der Vater einer Schülerin, die von der Lehrerin auf Facebook an den Pranger gestellt wird, ist empört. Noch am Sonntag geht er zur Polizeiwache Fürstenwalde und stellt Strafanzeige wegen "übler Nachrede" und "Verleumdung" gegen Maria Müller. Vom Vater des zweiten benannten Schülers wisse er, dass dieser das Gleiche getan habe, sagt Sven Kruse. "Die Schulleitung und das Schulamt wurden ebenfalls über diesen skandalösen Vorfall unterrichtet", teilte der Fürstenwalder am Montag der Märkischen Oderzeitung mit.

Schulamt und Schule handelten sofort. "Die Kollegin ist dienstrechtlich vom Schulamt bestraft worden. Sie hat mit sofortiger Wirkung Hausverbot erhalten und das Arbeitsverhältnis wurde beendet", teilt Schulleiterin Ute Schädlich auf MOZ-Nachfrage mit.

Die Situation sei zuletzt nicht mehr ertragbar gewesen. "Die Schüler gingen die Wand hoch, wenn die Frau kam", beschreibt Ute Schädlich. Derzeit laufe eine Projektwoche an der Schule. "Keiner wollte mit ihr zusammenarbeiten", sagt die Schulleiterin. Die Akademikerin aus Nordrhein-Westfalen, die vor etwa anderthalb Jahren als Quereinsteigerin an die Spree-Oberschule kam, sei "pietätlos ohne Ende", habe Lügen verbreitet, gegen Dienstvorschriften verstoßen und schlicht "ihre eigenen Gesetze gemacht". Bereits Anfang des Jahres habe sie sich gegen die Verlängerung der Beschäftigung von Maria Müller an der Spree-Oberschule ausgesprochen, sagt Ute Schädlich. "Sie hat keine gute Arbeit geleistet", fügt sie an.

Auch mit ihren Kollegen verscherzte es sich die Rheinländerin. Bereits am 21. Juni schrieb sie auf Facebook: "Mobbing an der Tagesordnung. 80% der Kollegen haben ihre Ausbildung zum Lehrer noch unter dem DDR-Regime gemacht. Ein Fehler hier hin zu kommen. Mittlerweile werden mir als Mathematikerin Dinge vorgeworfen, die sich jeder Ratio entziehen." Und am 5. Juli legte sie noch einmal nach: "Heute wird die DDR als Unrechtsstaat benannt. Was sollte daran falsch sein, Kritik an den Leuten zu äußern, die sich aus meiner Sicht nicht verändert haben und sich Einiges aus der damaligen Zeit zurückwünschen?"

Maria Müller selbst sieht den Sachverhalt komplett anders. "Die Schüler werden immer aggressiver. Es hat auch zwei Mobbingfälle gegeben", sagte sie der MOZ. Irgendetwas stimme da nicht, nennt sie ihren Eindruck. Auch die Tatsache, dass sich die Schule wegen der Facebook-Einträge ans Schulamt wandte, finde sie nicht in Ordnung, sagt Maria Müller. "Das ist für mich Mobbing." Über das Gespräch, das am Montagmorgen in der Schule stattfand, berichtet sie im Internet: "Heute wurde in der Spree-Oberschule ein Termin für mich angekündigt, der wie immer nur vorgetäuscht war, um mich zu schikanieren und eventuell noch zu verprügeln."

Maria Müller will künftig an einer Privatschule unterrichten. "Die Zusage aus Cottbus habe ich schon", sagt sie.

*Name geändert