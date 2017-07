Heinsohn Neunter im Schnellschach

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Zur Überbrückung der Saisonpause war ein Frankfurter Quintett der Einladung zum 23. Emanuel-Lasker-Schnellschachturnier nach Thyrow (Teltow-Fläming) gefolgt. Michael Heinsohn (Wertungszahl 1999), Siegfried Preuß (1916), Jürgen Fritsch (1751) und Andreas Winkler 1469/alle SV Preußen) sowie Thomas Noack (2002) vom USC Viadrina gehörten zu den 58 Teilnehmern, denen in dem neunrundigen Turnier nur 15 Minuten Bedenkzeit pro Partie zur Verfügung standen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587765/

Heinsohn kam mit sechs Punkten auf Rang 9. Dabei gelang ihm mit einem Sieg über Detlev Kuhne (2108) vom SC Trebbin, der direkt vor ihm landete, ein Achtungserfolg. Fritsch - unter anderem mit einem Remis gegen den sechstplatzierten Manfred Jandke (2132/SSG Lübbenau) - und Preuß belegten mit jeweils 5,5 Zählern die Plätze 13 und 16.

Noack hatte mit drei Siegen in Folge, darunter gegen FIDE-Meister Günter Walter (2158) von der SG Lok Brandenburg - einen formidablen Start. In den restlichen sechs Partien gelangen ihm dann aber lediglich noch zwei Punkte, was im Endklassement Rang 22 bedeutete.

Winkler schließlich erreichte mit vier Zählern Platz 37 und ließ damit einige Spieler mit einer höheren Turnierwertzahl hinter sich. Mit einem Partiegewinn gegen den Trebbiner Jürgen Beator (1843) hatte auch er sein Erfolgserlebnis.

Der Sieg ging an Peter Hintze (2081) vom SC Zugzwang Berlin (7,5 Pkt.), vor Matthias Schöwel (2216/ TSG Oberschöneweide) und dem Internationalen Meister Ralf Schöne (2283) von der TSG Neuruppin (je 7), der als einziger Spieler ungeschlagen blieb, aber auch viermal die Punkte teilte.