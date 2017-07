Abi-Ball verpasst, Pokal gewonnen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587766/

Die Endspiele der Neuenhagen Open waren eine ziemlich eindeutige Sache. Barbara Bonic vom Tennisverein Frohnau ließ von Beginn der Partie an keinen Zweifel daran, dass sie ihren Titel verteidigen möchte. Die erst 15-jährige Santa Strombach (LTTC Rot-Weiß Berlin) hatte kaum eine echte Chance gegen das sehr druckvolle Spiel der gebürtigen Serbin. Sie gewann mit 6:1 und 6:2. "Ich war heute einfach ein bisschen müde", erklärte die Schülerin. Moderator Gregor Schumann fragte die Siegerin, ob sie derzeit in der Form ihres Lebens sei. "Nein, das sicher nicht, aber hier in Neuenhagen fühle ich mich sehr wohl. Wir hatten auch in diesem Turnier beste Bedingungen, alle sind sehr nett und man kümmert sich sehr um die Spieler", fand sie lobende Worte für den ausrichtenden Neuenhagener Tennisclub (NTC). Sie ging sogar so weit und sagte, dass sie in ihrer Karriere noch nie auf einer schöneren Anlage gespielte hätte.

Auch das Finale bei den Herren wurde praktisch im Eilzugtempo abgespult. Fast hätte man annehmen können, dass die Finalspieler die verlorene Zeit, vor allem die vom Freitag, als ein Unwetter über Neuenhagen den Turnierplan im wahrsten Sinne des Wortes durcheinander wirbelte, wieder aufholen wollten.

Auch bei den Herren tauchte der Name Strombach in der Finalansetzung auf. Robert ist der Bruder von Santa Strombach, und er traf auf Tristan Wolke, der für den Tennis-Club SCC Berlin spielt.

Strombach hatte am Vormittag einen der Geheimfavoriten für das Turnier geschlagen. Der am Vortag noch so überzeugende Timo Stodder (Oldenburger TeV) hatte gegen Strombach nur wenig Chancen und verlor 3:6, 4:6.

Strombach erwies sich auch im Finale als absolut verdienter Sieger der Open. Sein Sieg wackelte, wenn überhaupt, nur im ersten Spiel, das Wolke zu Null gewann. "Da dachte ich noch, oh, das könnte schief gehen." Doch was dann kam, war eine Demonstration der Stärke. Strombach spielte mit Power-Tennis seinen Gegner regelrecht an die Wand. Rückhand, Vorhand bei Strombach waren kaum Schwächen zu erkennen. Auch mental machte er einen sehr guten Eindruck. Beeindruckend seine harten Aufschläge, die - wie er im Anschluss berichtete - mit Spitzenwerten von 203 km/h gemessen wurden. Wolke musste später anerkennen: "Er war für mich heute einfach zu schnell."

Auch der zweite Satz verlief recht eindeutig. Entscheidend war wohl das fünfte Spiel. Wolke lag bei Aufschlag Strombach mit 40:0 in Front. Die Chance auf ein Break konnte er jedoch nicht nutzen, vielmehr zeigte Strombach Kampfgeist und mit einer Energieleistung holte er sich das 5:1. Die Moral von Wolke war gebrochen und Strombach entschied auch den zweiten Satz mit 6:1 für sich. Auch ihn befragte Gregor Schumann, zum Beispiel, wie er seine hervorragende Beinarbeit trainiert. "Da gibt es kein Geheimnis. Bei mir fängt das auch im Training an. Ganz einfach, man muss jedem Ball hinterherlaufen", sagte er im Siegerinterview.

Für Strombach ging somit ein Turnier erfolgreich zu Ende, das auch er lange Zeit nicht vergessen wird. Er ist erst 17 Jahre und hätte am Freitag eigentlich an seiner Schule sein müssen. "Ja, ich hatte die Übergabe der Abiturzeugnisse und dann am Abend auch den Abi-Ball. Durch das Unwetter konnte ich nicht mehr so schnell nach Berlin fahren. Aber mit dem Sieg und dem schönen Pokal bin ich nun aber entschädigt", sagte er.

In dieser Form wird man sicherlich in der Zukunft noch viel von ihm hören. "Schon am nächsten Wochenende werde ich meinen Auftakt in unserer Bundesliga-Mannschaft feiern", freute er sich.

Zum Abschluss des Turniers hatte der Vereinschef Martin Eichhorst noch mal das Wort. Er machte einen kleinen Ausflug in einen ebenso kleinen Vorort von London. "Ich habe in den Geschichtsbüchern geblättert. Die ersten Lawn Tennis Championships begannen am 9. Juli 1877 auf einem Gelände an der Worple Road in Wimbledon und wurden vom All England Lawn Tennis and Croquet Club ausgetragen. Anlass dafür war die Rechnung über zehn Pfund für eine Rasenwalze, die erneuert werden musste. So entstand die Idee, ein Turnier abzuhalten und dafür Eintrittsgeld von den Zuschauern zu verlangen", berichtete er. Wer weiß, eventuell kann Neuenhagen als Vorort von Berlin einmal ähnliche Tennis-Geschichte schreiben.