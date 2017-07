Schwarze Schönheiten begeistern

artikel-ansicht/dg/0/

Nicht nur große Formationen bestimmen das Bild der Ostsee-Quadrille. Die zahlreichen Schaulustigen, die am Sonntagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein den Reitplatz Altbarnim aufgesucht hatten, konnten sich von einer Vielfalt der Showelemente überzeugen. Mit im Programm: die Gruppe der "Youngsters" - weniger erfahrene Reiterinnen und weniger erfahrene Pferde. "Junge Reiter werden bei uns langsam herangeführt", sagte Barbara Rennert-Pape, Vorsitzende des Fördervereins Ostsee-Quadrille, die die Veranstaltung vom Pferd aus moderierte. Die Gruppe zeige nun, was sie gelernt habe. Die Pferde müssten lernen, dass es für sie nichts Schlimmes bedeutet, sich auf einem Platz zu bewegen, um den viele Zuschauer sitzen.

Die Ostsee-Quadrille setzt sich aus 50 Amateurreiterinnen zusammen, die aus allen Bundesländern kommen und nur zu Veranstaltungen zusammenkommen. Jede bringe ihr eigenes Pferd mit oder reite das einer Freundin, berichtete die Neustrelitzerin Christine Kalmeier. "Jeder übt seinen Part zu Hause, der bei den Veranstaltungen zusammengeführt wird." Neben den Friesen integriert die Ostsee-Quadrille auch helle Andalusier, um schwarz und weiß bei den Shows kombinieren zu können. "Wir nehmen immer wieder Reiterinnen auf, erfahrene oder weniger erfahrene, die wir integrieren", so Christine Kalmeier. Ganz wichtiges Kriterium sei die Teamfähigkeit, die Reiterinnen müssten zur Truppe passen. Die Besucher in Altbarnim sahen als Uraufführung eine Show-Gruppe. Die Reiterinnen trugen fließend türkisfarbene Satinkleider und Masken im gleichen Farbton.

Andalusier sind eine in Spanien gezüchtete Pferderasse. Im Zuchtbuch eingetragene Pferde gehören zur Pura Raza Española. Historisch rührt die Bezeichnung Andalusier daher, dass im Mittelalter der gesamte muslimische Teil der Pyrenäenhalbinsel, wo die Pferdezucht blühte, Al-Andalus genannt wurde. Die Herkunftsbezeichnung ist also grundsätzlich nicht auf die heutige Region Andalusien beschränkt. Zur Verwirrung trägt allerdings der Umstand bei, dass wichtige Zentren der spanischen Pferdezucht tatsächlich in der Region Andalusien liegen.

Das Friesenpferd ist eine der ältesten Pferderassen Europas, es ist eine niederländische Pferderasse, die ursprünglich aus der Provinz Friesland stammt und heute in Reinzucht ohne Fremdbluteinkreuzung gezüchtet wird. Seit 1879 wird das Friesch-Paarden Stamboek, das offizielle Stammbuch der Rasse, geführt.

"Die Veranstaltung der Ostsee-Quadrille ist eine Wertschätzung unseres Vereins an die Menschen im Oderbruch und darüber hinaus. Gleichzeitig ist es auch ein Dankeschön für alle, die uns in dem nunmehr 65-jährigen Bestehen des Reitvereins die Treue gehalten haben", erläuterte Altbarnims begeisterter Vereinschef Werner Mielenz. "Es ist einfach unglaublich, wie emotional die Akteure ihre Vorführungen rüberbringen und das Publikum nicht nur begeistern, sondern mitreißen." Das gilt auch für die jüngsten Mädchen und Jungen vom RFV Wustrow", präsentierte sich Mielenz selbst am gestrigen Montag noch völlig aus dem Häuschen. Bevor die spektakulären Formationen der Ostsee-Quadrille die Zuschauer mehr als zwei Stunden in ihren Bann zog, zeigte der geographisch benachbarte RFV Wustrow ein attraktives Vorprogramm zur Einstimmung.

Hans-Joachim "Achim" Eigenfeld zeigte zusammen mit dem Wustrower Klubnachwuchs in zugegeben etwas kleineren Schaubildern den Werdegang der Reiter. Angefangen beim Voltigieren, über erste einfache Übungen auf dem Pferderücken, der Dressur und Führzügelwettbewerb gab es in dem 25 mal 55 Meter großen Parcours alles zu sehen, was eine grundsolide Ausbildung beinhaltet. Neben Trainer Eigenfeld begleitete Richterin Karen Falana die rasante Mischung aus Sport und Show.