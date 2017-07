Letschiner NP-Markt schließt

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Der Letschiner NP-Markt in der Rudolf-Breitscheid-Straße 14 schließt zum Monatsende. Darüber werden die Kunden schon am Ladeneingang informiert. Für die elf Mitarbeiter, die bereits ihre Kündigung in der Tasche haben, kommt das Aus überraschend, informierte Marktleiter Sven Wegner. "Wir haben gehofft, dass der Laden zum NP-plus-Markt umgebaut wird. Aber dafür ist er zu klein", erklärt er. Für Hoffnung hatte auch die Eröffnung der Bäckereifiliale in der Nachbarschaft des vor 20 Jahren errichteten Gebäudekomplexes gesorgt. Allein die Nähe habe dem Einkaufsmarkt einen größeren Zustrom an Kunden gebracht, so Wegner.