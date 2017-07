Längste Überführung Berlins: Achtung, Staufalle!

artikel-ansicht/dg/0/

Wer auf der Rudolf-Wissell-Brücke von Norden in die Innenstadt rauscht, den überkommt bisweilen ein erhabenes Gefühl: Berlin liegt den Autofahrern auf der geschwungenen, fast einen Kilometer langen Überführung zwischen dem Spandauer Damm und dem Dreieck Charlottenburg quasi zu Füßen. Weit reicht der Blick über die pulsierende Metropole.

Doch ab Donnerstag könnte die Freude über die tolle Aussicht dem Stau-Frust weichen. Dann beginnen die Bauvorbereitungen für die Fahrbahnsanierung. Während der Bauzeit bis zum 3. September stehen für beide Fahrtrichtungen dann jeweils nur zwei von drei Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahnauffahrten Spandauer Damm (Fahrtrichtung Nord) und Siemensdamm (Fahrtrichtung Süd) bleiben gesperrt.

Um die Arbeiten an der Lebensader zu beschleunigen, wendet die Firma Deges ein neues Verfahren an. Dabei wird eine grobporige Asphaltschicht aufgetragen, die anschließend mit speziellem Kunststoff verfüllt wird. Das Verfahren, das in dieser Dimension in Deutschland noch nicht angewendet worden ist, soll die Bauzeit verringern. "Wir versuchen alles, damit der Verkehr auch während der Arbeiten weitgehend störungsfrei fließt. Die Berliner müssen sich aber dennoch auf Staus oder zähen Verkehr einstellen", sagt Deges-Bereichsleiter Andreas Irngartinger.

Die sieben Millionen Euro teure Sanierung wird durchgeführt, obwohl Abriss und Neubau des Spannbeton-Bauwerks längst beschlossene Sache sind. Als die Brücke zwischen 1958 und 1961 errichtet wurde, gingen die Ingenieure noch von 20 000 Fahrzeugen pro Tag aus. Heute sind es 180 000, die Deutschlands drittmeistbefahrenen Autobahnabschnitt passieren. Die 60-Tonner, die heute über die Rudolf-Wissell-Brücke donnern, gab es zur Zeit ihrer Erbauung noch gar nicht.

Die chronische Überbelastung führt so immer wieder zu Schlaglöchern, die wiederum Schuld an jährlich rund 30 ungeplanten Sperrungen sind. Deswegen müsse man mit einem Neubau nun eines der größten Straßensanierungsprojekte in der Geschichte der Stadt angehen, erläutert Verkehrs-Staatssekretär Jens-Holger Kirchner (Grüne). Durch den einteiligen Brückenüberbau und die exzentrische Pfeilerstellung sei ein Teilabriss jedoch nicht ohne Weiteres möglich. Erschwerend kommt hinzu, dass sich in der Nähe der Brücke die Schleuse Charlottenburg, eine Hochspannungsleitung, Gleise der Deutschen Bahn für den Fern- und Nahverkehr sowie Kleingärten und Uferwege befinden.

Um für den Ersatzneubau die beste Lösung zu finden, hat die Deges europaweit einen Ideenwettbewerb ausgerufen, ein für Straßenverkehrsprojekte bisher einmaliges Verfahren. "Die geringstmöglichen Einschränkungen für den laufenden Verkehr sind das zentrale Wertungskriterium", erklärt Kirchner. Anfang 2018 soll der Gewinner feststehen. Doch mit dem Baubeginn könne frühestens 2022 gerechnet werden.