Mit viel Verständnis füreinander

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es ist ein ganz besonderes Ereignis, das Hans und Ursula Kellner am Montag begangen haben. Vor 70 Jahren haben sie sich in Nünchritz bei Riesa das Ja-Wort gegeben. Ihre Gnadenhochzeit haben sie in Eisenhüttenstadt gefeiert. Zunächst hatte das Kursana Domizil, wo die beiden seit Anfang des Jahres leben, eine Überraschung vorbereitet - samt Hochzeitstorte. Unter anderem Direktorin Petra Schlegel gratulierte zu dem besonderen Tag, an dem Ursula Kellner auch ihren 91. Geburtstag feiern konnte. Den Nachmittag verbrachten die Jubilare mit Tochter Christine.

An große Feiern war vor 70 Jahren, kurz nach dem Krieg, nicht zu denken. "Wir haben tiefste Armut durchlebt", sagt Hans Kellner im Rückblick. Er selbst war erst kurz vorher aus englischer Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Dort hatte er erfahren, nachdem mehre Briefe von Ursula Kellner zunächst nicht angekommen waren, dass er Vater einer Tochter ist, die im November 1945 zur Welt kam.

Auch wenn es eine entbehrungsreiche Zeit war, Hans und Ursula Kellner haben die Chancen genutzt, die sich ihnen boten. Bei dem heute 93-Jährigen war es vor allem der Wille sich weiterzubilden. In der Abendschule hat er u.a. seinen Abschluss als Ingenieur gemacht. Anfang der 1950er-Jahre kam das Ehepaar mit Tochter, wie so viele andere, von Riesa nach Eisenhüttenstadt, um das EKO mit aufzubauen. Zunächst wohnte die Familie in der Barackenstadt. Hans Kellner arbeitet bei EKO in der Aufbauabteilung, war für den Einkauf zuständig. "Ich war in vielen Ländern unterwegs", sagt er. Die Folge: Er war oft nicht zuhause. Ursula Kellner, die im Rat der Stadt arbeitete, beklagte sich nicht und verrät ihrer Geheimnis für die lange und glückliche Ehe: "Man muss für den anderen Verständnis haben. Einen großen Krach hat es nie gegeben." Freunde und Bekannte haben die beiden beneidet, was für eine gute Ehe sie führen.

Nachdem Hans und Ursula Kellner in mehrene Wohnungen in Eisenhüttenstadt gelebt haben, sind sie Anfang des Jahres in das Kursana Domizil umgezogen.