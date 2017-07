Viel Aufmerksamkeit für die Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Reitwein/Kienitz (MOZ) Um den Grenzfluss scheint es niemals ruhig zu werden. Neben der Aufmerksamkeit, die die Oder in diesem Jahr durch die Flutjubiläen erfährt, verweisen Naturschützer und Politiker durch Aktionen, wie den "Big Jump", auf Ausbaupläne für Binnenschiffe.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587776/

Eins, zwei drei - Absprung! Ein bisschen wackelig sieht es schon aus, als sich ein Dutzend Menschen mit Schwung vom Kanu in die Oder bei Kienitz stürzen. Ihr Sprung soll Symbolkraft haben. Big Jump (dt. großer Sprung) heißt die Aktion, die beidseits der Oder stattgefunden hat. Sie soll auf die Ausbaupläne für den Fluss aufmerksam machen. Unter dem Aktionsbündnis "Czas na Odre" (Zeit für die Oder) haben sich Naturschutzverbände vereint, mit einem Sprung ins Wasser für Aufmerksamkeit zu sorgen. "Wir unterstützen damit Freunde aus dem polnischen Stepnica", erklärt Sascha Maier vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Der geplante Buhnenausbau, so Maier, würde die natürliche Flächenfilterfunktion, die natürliche Reinigung der Oder, unterbinden. "Der seitens der polnischen Regierung geplante Polder zwischen Schwedt und Stettin würde den Reinigungseffekt einschränken", so Maier weiter.

Unterstützer der Aktion ist der Landtagsabgeordnete Michael Jungclaus von Bündnis 90/Die Grünen. Auf seiner diesjährigen Sommertour paddelt er in seinem Kanu acht Tage lang von Guben nach Schwedt die Oder herunter. Auf dem Weg legt er an, um sich über verschiedene Projekte oder Initiativen zu informieren und um sich mit Bürgern über deren Meinungen und Wünsche auszutauschen, etwa über Verkehr, Umwelt und deutsch-polnische Zusammenarbeit in der Oderregion.

Als Bündnisgrüner möchte er nicht mit dem Auto fahren, so Jungclaus, sondern sich jedes Jahr eine umweltfreundliche Variante für seine Sommertour suchen. Auf der Strecke von rund 200 Kilometern traf er sich bereits Höhe Reitwein mit Sascha Maier vom BUND Brandenburg und ließ sich die Situation an der Fährbuhne erklären. Dort wurden wenige hundert Meter der Oder erst spät reguliert, sodass natürliche Sandbänke und Inseln erhalten blieben und eine große Fischvielfalt ermöglicht wird. Der Baltische Goldsteinbeißer hat dort beispielsweise sein einziges Zuhause in Deutschland. Würde die Oder allerdings wie geplant bis 2030 als Nebenwasserstraße ausgebaut werden, würden die Erhebungen des Flussbettes die Fische und deren Larven nicht mehr vor Wellen schützen, befürchten Naturschützer.

Er selbst hält "die Ausgestaltung des Bahnverkehrs im Oderland und die Förderung des Wassertourismus in dieser Region" für besonders relevant, so Jungclaus, der sich dem Oder-Sprung am Sonntag anschloss.