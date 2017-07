Frust in der Debnoer Wasserstraße

artikel-ansicht/dg/0/

Nach dem Starkregen Ende Juni war es eine Debnoer Wasserstraße, die von der Ernst-Thälmann-Straße in ein neues Wohngebiet von einem Dutzend Eigenheime abzweigt. Die fast 83-jährige Helga Mayer aus dem hintersten Doppelhaus konnte gar nicht in die Stadt, die Kinder von Familie Händel kamen nicht trockenen Fußes auf ihren Schulweg. Auch Sandy Baatzsch, Ralf Stolze oder Ivo Dillo haben den Kanal voll: Sie wollen, dass ihre Anliegerstraße endlich ausgebaut und vernünftig entwässert wird. Jeder hat mit seinem Grundstückskaufpreis den Anteil für den Straßenbau auf ein Notaranderkonto eingezahlt. Ebenso, wie zu jedem Kaufvertrag der städtebauliche Vertrag der Stadt mit dem Investor Joachim Oelschlägel gehört. In dem steht: "Die Straße einschließlich Straßenbegleitgrün und die dazugehörigen Entwässerungseinrichtungen sollen zeitlich entsprechend den Erfordernissen der Hochbaumaßnahmen hergestellt und spätestens bis zur Fertigstellung der anzuschließenden Bauten benutzbar sein."

Einige Bauherren fühlen sich vom Investor getäuscht und trauen ihm nicht mehr über den Weg, zumal sie den Kaufpreis gleich direkt an ein Berliner Finanzamt zahlen mussten, das in Oelschlägels Einkünfte gepfändet hätte. Sie vermuten also, es sei nicht genügend Geld da, um endlich die Straßenbauarbeiten zu beauftragen. Joachim Oelschlägel stellt klar: "Ja, es gab Forderungen auf Vorauszahlung für Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Gewerbesteuer, die schon vor dem Verkauf und vor Erhalt von Zahlungen fällig werden." Doch seien sowohl Geld aus dem Verkauf als auch 68 000 Euro auf dem Notaranderkonto für den Straßenbau zurückgelegt. Für ihn ist eine Bauherrin, Frau W., die allein Schuldige für die Verzögerungen. Denn sie habe in einer Versammlung im November einen Änderungsantrag zum Bebauungsplan, speziell dem Straßenbauplan, angekündigt. Ihr Haus mit der rechts angeordneten Garagenzufahrt liegt direkt hinter der in der Planzeichnung von Anfang an eingezeichneten Entwässerungsrigole, auch der eingezeichnete Baum ist gepflanzt. Direkt vor der Garageneinfahrt.

Oelschlägel sagt: "Solange ich nicht definitiv weiß, dass dieser Antrag entweder nicht existiert oder wie auch immer entschieden ist, lasse ich keine Straße bauen. Ich riskiere doch kein Ordnungsgeld wegen Verstoßes gegen die Planung." Eckardt W., der nicht Vertragspartner Oelschlägels ist, versichert vor versammelten Anwohnern, den Antrag gebe es nicht. Wer aber die Lage der Bebauung und den Plan an Ort und Stelle vergleicht, sieht, dass da ein unlösbares Problem liegt.

Die Anwohner halten den nach ihrer Überzeugung nie gestellten Antrag für eine vorgeschobene Ausrede. Eckardt W. sagt: "Wir fordern nur die Einhaltung des städtebaulichen Vertrages. Der sagt, dass über eine Entwässerungsmulde in der Grüninsel entwässert wird. Von der Rigole vor unserem Grundstück steht da nichts." Die Anwohner sind aber auch enttäuscht von der Stadt: "Die hat doch mit Herrn Oelschlägel den Vertrag unterschrieben", sagt Sandy Baatzsch, "warum tut sie nichts für dessen Umsetzung?" Die Verwaltung lässt ihre Sprecherin Caroline Haitsch mitteilen: "Das Erscheinungsbild und der unbefestigte Zustand der Debnoer Straße werden von Seiten der Stadt als sehr unbefriedigend beurteilt." Und: "Auf die im städtebaulichen Vertrag getroffenen Regelungen zwischen der Stadt und Herrn Oelschlägel wird von Seiten der Stadt gedrungen." Was konkret unternommen wurde, steht nicht in der Mitteilung. Für den Straßenbauplan sieht sich die Stadt nicht zuständig: "Entwurfs- oder Ausführungsplanungen zur Herstellung der Privatstraße sind nicht Gegenstand von Regelungen im städtebaulichen Vertrag."

Der Unmut der Anwohner ist groß. Ralf Stolze sagt: "Die Baugenehmigung für die Straße läuft Ende 2017 ab, was wird dann, wenn er uns bis dahin hingehalten hat?" Sandy Baatzsch schlägt vor: "Wenn die Stadt als Vertragspartner den Straßenbau beauftragt, könnte sie dafür doch das bereitliegende Geld vom Notaranderkonto verwenden." Und Ivo Dillo aus der Nummer 4 fasst zusammen: "Was es da auch immer für einen Konflikt gibt: Wir sind die dummen Dritten, die Leidtragenden, aber jetzt haben wir den Kanal voll."