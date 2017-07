IHP - Motor der Wirtschaft

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587778/

Vor zehn Jahren arbeiteten am Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik etwa 200 Mitarbeiter, heute sind es mehr als 300. Darunter sind pro Jahr 15 Auszubildende. Der deutliche Arbeitskräftezuwachs ist auch Ausdruck des Anstiegs des Einwerbens von Drittmitteln für wissenschaftliche Projekte. Waren es 2006 noch 8,2 Millionen Euro, sind es 2016 bereits 19,4 Millionen Euro gewesen. Damit hat sich die Höhe der Drittmittel in zehn Jahren mehr als verdoppelt. Diese Bilanz zog Wolfgang Kissinger vom IHP bei einer Präsentation. Kissinger verwies darauf, dass die Mitarbeiter des Instituts aus 30 Ländern kommen. Darunter sind viele Polen, die in Frankfurt oder Slubice wohnen. Dass viele aus dem Nachbarland kommen, sei kein Zufall, denn Polen verfüge über eine gute Materialforschung in der Halbleiterbranche.

Kissinger hob hervor, dass an der europäischen Forschungseinrichtung in Frankfurt an Innovationen für Übermorgen für siliziumbasierte Höchstfrequenzelektronik in Verbindung mit Material, Technologien und Schaltungen geforscht werde. Das Institut halte auch einen aktuellen Weltrekord. Ein Silizium-Transistor erreiche Frequenzen mit mehr als 700 Gigahertz. Solche Rekord-Schaltgeschwindigkeiten sind interessant unter anderem für Radar, Signalübertragung oder Sensortechnik.

Dieses hohe Entwicklungsniveau will das IHP weiterentwickeln. Bis 2020 erhält das Institut 34 Millionen Euro für das Projekt Forschungsfabrik Mikroelektronik. Insgesamt reicht das Bundesministerium für Forschung und Entwicklung 348 Millionen Euro an 13 Forschungseinrichtungen aus. 113 Millionen Euro gehen an drei Institute in Berlin und Brandenburg. Mit dieser Forschungsgeldern sollen bis 2020 Zukunftsinvestitionen vorbereitet werden. 2021 soll dann das gemeinsame Forschungsinstitut in Betrieb gehen. Am Frankfurter Institut bereitet man in diesem Zusammenhang dem Vernehmen nach eine größere Investition vor.

"Das Institut für Mikroelektronik wird zum Motor der Wirtschaft", betont Steffen Kammradt. Es spiele beim Einsatz von Technologien auf unterschiedlichen Lebensfeldern, wie beispielsweise bei Gesundheit, Sicherheit, drahtloser Kommunikation, in der Raumfahrt oder Landwirtschaft eine strategische Rolle. Brandenburg sei dabei, sich auch ein eigenes Kompetenzfeld für intelligente Mobilität aufzubauen. Dazu gehöre künftig auch automatisches Fahren nicht nur auf der Straße, sondern ebenfalls auf dem Wasser und der Schiene. "Das Frankfurter Institut ist ein Nucleus für Erfolg in der Zukunft", betonte er.

Oberbürgermeister Martin Wilke (parteilos) setzt auf die Dynamik der Mikroelektronik - auch am Standort Frankfurt. Die Branche gewinne wieder an Bedeutung. Wilke hob die große Forschungsgruppe mit polnischen Wissenschaftlern am Institut hervor. Er verwies auf ein von der EU gefördertes Projekt, mit drahtlosen Sensoren die Deiche an der Oder zu überwachen. Ein solches weiter geführtes Projekt könnte zu enormer Wertschöpfung führen.

Wilke setzt nach wie vor auf Ausgründungen aus dem Institut und Neugründungen am Standort Frankfurt. Er warb erneut für eine Foundry Factory gemeinsam mit der Universität. "Es muss unser Ziele bleiben, junge Gründer mit wissenschaftlichen Impulsen zusammenzubringen", betonte er.