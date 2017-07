Ärztehaus erhält neuen Eingang

artikel-ansicht/dg/0/

Mit Minibagger und Presslufthammer stemmen Bauleute derzeit die Betonplatten auf dem kleinen Platz links neben der derzeitigen Treppe zum Haupteingang des Ärztehauses auf.Dort entsteht das neue Portal des Gebäudes. "Wir werden den Platz dem Bürgersteig der Berliner Straße anpassen und genauso pflastern", erklärt Gerald Stechbarth, Geschäftsführer der RENTAmed Verwaltungs mbH, Eigentümerin des Hauses und Bauherrin.

Der weiße, mit Noppen versehene Taststreifen für Sehbehinderte, der die Berliner Straße überquert, werde zur Eingangstür weiter geführt. Sehschwache können mit ihrem weißen Stock den Weg zum Ärztehaus ertasten.

Seit mehr als einem Jahr laufen die Bauarbeiten in der Schlossparkambulanz, überwiegend im Inneren des Hauses. Kabel, die an Wänden und unter der Decke verlaufen, zeugen davon. Die ersten Praxen zum Beispiel in der obersten Etage sind schon fertig. Darunter die Praxis für Augenheilkunde. "Ich bin dankbar, dass Dr. Denk solche Nachfolger gefunden hat", so Stechbarth. Die Augenarztpraxis sei ein wichtiger Standortfaktor für seine Firma als Vermieter.

"Mir liegt daran, dass der grundhafte Ausbau nach aktuellem Sicherheitsstandard ausgeführt wird", sagt Gerald Stechbarth. Der Bauherr werde während der Arbeiten gutachterlich betreut. Wichtig sei es, dass die Technik den Vorschriften entspricht und abgenommen wird "Aus unserer Sicht wäre es besser, wenn alles schneller zu realisieren wäre", so der Geschäftsführer. Aber die Anforderungen des Brandschutzes seien nun mal zu erfüllen.

Um das Treppenhaus als Fluchtweg nutzen zu können und von den Fluren abzuschotten, mussten in allen Fluren, die ins Treppenhaus münden Wände aus Aluminiumrahmen und Glas aufgebaut werden. Um dem Gesetz zu entsprechen, müsse der Belag entfernt der Rahmen direkt auf den Boden gebaut werden, erläutert Gerald Stechbarth.

Großen Respekt habe er vor den Mietern, den niedergelassenen Ärzten, die mit den Schwierigkeiten, die eine Baustelle mit sich bringt, gut leben können, und mitziehen, sagt der Geschäftsführer. Einige Ärzte zogen mit ihren Praxen innerhalb des Hauses um und mussten in die neuen Räume investieren.

Ein Umzug steht auch der RENTAmed bevor. Sie verlegt ihren Sitz von Wriezen nach Bad Freienwalde und zieht damit aus angemieteten Räumen in ein eigenes Objekt. Die Büros in der ehemaligen chirurgischen Praxis, die auch umgezogen ist, stehen kurz vor der Fertigstellung. Diese Woche ziehe die Projektentwicklung um, nächste Woche die Hausverwaltung.

Bis Jahresende, so Stechbarth, werden die wesentlichen Arbeiten in und am Haus abgeschlossen sein, Restarbeiten erfolgen bis nächstes Frühjahr. Auch der Parkplatz wird modernisiert. Die E.DIS reißt das alte Trafohäuschen ab und ersetzt es durch ein kleineres.

Die Keramikreliefs im Ärztehaus bleiben von den Bauarbeiten unberührt, versicherte Gerald Stechbarth, er hatte dazu bereits viele Anfragen. Auch die Terrazzo-Treppen aus der DDR-Zeit und das Geländer im Treppenhaus bleiben erhalten.

Insgesamt zwei Millionen Euro investiert die RENTAmed Verwaltungsgesellschaft mbH in die Sanierung. Hinzu kommen die Investitionen der Arztpraxen. Der Geschäftsführer betont, dass ausschließlich regionale Firmen etwa bis zum Speckgürtel beauftragt werden.