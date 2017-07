Gurken hinter Glas und Rahmen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Das Gurkenglas seiner Mutter kennt Roman Moor in und auswendig. Er hat es studiert, seine Umrisse mit schwarzem Filzstift auf weißes Papier gebannt und die Gurken mit grüner Farbe ausgemalt. "Ich mag Gurken", sagt der 14-Jährige, betrachtet sein Bild. Neben anderen hängt es seit Montag in der Dachetage der Kulturfabrik und wartet auf Betrachter.

"Kein Bock auf Kunst" lautet der Titel der Ausstellung, die die Künstlerischen Werkstätten der Kulturfabrik in diesem Jahr zum bereits achten Mal präsentieren. Der Titel ist dabei so irreführend wie treffend: Keinen Bock hatten die sechs jugendlichen Künstler bislang nämlich vor allem auf Schule; als sogenannte Problemschüler lernen sie im Projekt "Move" an der Juri-Gagarin-Oberschule, mit Kunst ihre inneren Konflikte auszudrücken. "Sie lernen, sich zu öffnen und ihren Fähigkeiten zu vertrauen", sagt Lehrerin Irena Beck, die ihre Schüler in die Dachetage begleitet hat. Mit Unterstützung des Vereins Jugendhilfe und Sozialarbeit (Jusev) stemmt sie das Projekt Jahr für Jahr.

Eine Aufgabe von Anfang bis Ende durchzuhalten, sagt Jörg Putzke, Leiter der Künstlerischen Werkstätten, fordere die Jugendlichen heraus. Malereien und Plastiken erarbeitet er mit den Schülern der 7. und 8. Klassen deswegen schrittweise. In diesem Jahr stand die Moderne - Pop Art - im Mittelpunkt.

Für ihre Manga-Leidenschaft hat Veronique Mehr monatelang getuscht, getöpfert und gekratzt, gesprüht und gezeichnet. Vor dem "Move"-Projekt hatte die 16-Jährige mit Kunst nichts am Hut; jetzt präsentiert sie stolz eine Malerei ihrer Manga-Heldin Sailor Moon. Das Gurkenglas von Roman Moor zierte bereits den Eingang zum "Küchenlabor" der Schule - und noch bis zum 22.September die Kulturfabrik.

Öffnungszeiten Mo bis Fr, 10 bis 16 Uhr, und nach Vereinbarung.