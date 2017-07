"Hass auf bürgerliche Gesellschaft"

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587781/

Die Barrikade brennt: Vermummte beim G20-Protest in Hamburg

Die Barrikade brennt: Vermummte beim G20-Protest in Hamburg © dpa

Wurde das linksextreme Terrorpotential unterschätzt?

Eckhard Jesse (68), einer der führenden deutschen Extremismusforscher, sagt ja. Die Mobilisierung der autonomen Szene sei vorher erkennbar gewesen, meint der in den Ruhestand gewechselte Professor an der Technischen Universität Chemnitz. Man habe das Gewaltpotenzial aber nicht sehen wollen. Auch aus der FDP hieß es am Montag, dass Linksextremismus verharmlost werde. "Die Politik der falschen Toleranz gegenüber dem Linksextremismus muss beendet werden", sagte der Bundesvorsitzende Christian Lindner.

Wer sind die Menschen, die in Hamburg randaliert haben?

Fest steht nur: Es waren mehr Männer als Frauen, mehr Jüngere als Ältere. Über die Sozialstruktur ist laut Professor Jesse ansonsten wenig bekannt.

Welche politischen Ziele sollten mit der Randale umgesetzt werden?

Klaus Schroeder (67), Extremismusforscher an der Freien Universität Berlin, sieht die Gewaltexplosion in erster Linie als "Bemühen, die eigene zerstrittene Szene zusammenzuschweißen". Professor Jesse spricht von einer "Erlebniskultur"; die Anlässe seien mitunter willkürlich gewählt, wobei der G20-Gipfel eine hohe Aufmerksamkeit sichere. Inhaltlich spiele vor allem "der Hass auf die bürgerliche Gesellschaft" eine Rolle.

Sind linksextreme Gewalttäter nichts Anderes als "rotlackierte Faschisten"?

Anfragen bei Berliner Wissenschaftlern, die zu Rechtsextremismus forschen, brachten in dieser Frage keine verwertbaren Antworten. Man fühle sich nicht zuständig, hieß es. Professor Jesse sagt, gewalttätige Rechtsextremisten richteten sich vornehmlich gegen Fremde und auch gegen Linke. Gewalttätige Linksextremisten wiederum sähen in Polizisten und Rechten ihre "Hauptgegner". Professor Schroeder hält fest, dass es sich längst als Falschbehauptung herausgestellt habe, dass Linksextremisten nur "Gewalt gegen Sachen" ausübten. Die Tonlage habe sich inzwischen extrem verschärft. Sogar "Heckenschützen auf den Dächern" würden herbeigewünscht. Fazit: Das Gewaltpotenzial ist gleichermaßen hoch.

Was sagt die Linke zum Ausbruch linksextremer Gewalt?

Der Linken-Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl, Dietmar Bartsch, hat immerhin die Gewalttäter als "Idioten" kritisiert, lobt aber den Anti-G20-Protest insgesamt als "angemessen". Linken-Chefin Katja Kipping wies der Polizei einseitig die Schuld an der Eskalation zu, wofür sie sich später entschuldigte.

Was war die Motivation der vielen ausländischen Autonomen?

132 der 186 Festgenommen sind Deutsche, acht seien Franzosen und sieben Italiener. Der Rest verteilt sich auf andere Nationalitäten. Die Motivation der Autonomen aus dem Ausland, so die Einschätzung von Professor Jesse, unterscheide sich im Kern nicht von der hiesiger Kräfte, es gehe hauptsächlich um Unterstützung der militanten Deutschen. Die Vernetzung der Szene sei jedenfalls beträchtlich.

Warum befinden sich nur so wenige Täter in Haft?

Viele waren in ihrer Vermummung nur schwer zu identifizieren. Diejenigen, die für ihre Taten zur Verantwortung gezogen werden können, müssen allerdings mit schweren Strafen rechnen. Für das Anzünden von Fahrzeugen kann es eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren geben. Und wer Polizisten mit einem Molotow-Cocktail oder einem Stein bewirft, kommt wegen gefährlicher Körperverletzung, eventuell sogar wegen versuchten Totschlags vor Gericht. Die Strafe kann dann ebenfalls bis zu zehn Jahren Haft betragen. In Untersuchungshaft kommen allerdings die wenigsten Täter, es sei denn, es besteht Fluchtgefahr.

Soll man linksautonome Kulturzentren schließen?

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) sagt, die Schließung des Hamburger Linksautonomenzentrums Rote Flora "wird zu prüfen sein". Man dürfe "keine rechtsfreien Räume dulden". Doch Experten meinen, dass die Schließung autonomer "Freiräume" kaum möglich sei.

Soll eine europaweite Kartei von linksextremen Gewalttätern angelegt werden?

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) ist dafür, ebenso der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums betont allerdings, dass es in Deutschland bereits eine Datei zu linksextremen Gewalttätern gebe und sich die Sicherheitsbehörden "immer eng mit Polizei und Nachrichtendiensten anderer EU-Staaten austauschten".

Muss Hamburgs Erster Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) zurücktreten?

Er selbst weist die Rücktrittsforderung, die der Hamburger CDU-Oppositionschef André Trepoll erhoben hat, weit von sich.Trepoll hatte gesagt, die Aussage von Scholz im Vorfeld des G20-Gipfels, es werde ruhig bleiben und am Ende werde die Stadt stolz sein, sei "die größte politische Fehleinschätzung eines Hamburger Bürgermeisters aller Zeiten" gewesen. Trepolls Parteifreund Altmaier sieht die Sache jedoch anscheinend anders und sprach sich am Montag gegen einen Rücktritt des Bürgermeisters aus.