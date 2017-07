Exporte steigen stark - Importe noch stärker

artikel-ansicht/dg/0/

Tatsächlich meldet das Statistische Bundesamt für den Mai einen Export deutscher Waren im Wert von 110,6 Milliarden und die Einfuhr von Produkten im Wert von 88,6 Milliarden Euro. Damit lagen die deutschen Exporte um 14,1 Prozent und die Importe sogar um 16,2 Prozent höher als im Mai 2016.

Wann denn auch bedeutet: Das Ausland profitiert von der Stärke der Bundesrepublik. Deutschland verkauft ja nicht nur weltweit weltmeisterlich, es kauft auch verstärkt anderswo ein - das Plus bei den Importen ist auch für die Monate Januar bis Mai zusammengenommen mit 10,3 Prozent größer als das beim Export mit 7,2 Prozent.

Das kommt gerade Ländern der Eurozone zugute. Während es denen zum Teil an Geld mangelt, um wie früher deutsche Produkte zu erwerben, bezieht die Bundesrepublik immer mehr aus anderen Euro-Ländern. So hat Deutschland in den ersten fünf Monaten für 196,7 Milliarden Produkte in die anderen Länder der Eurozone geliefert (+6,8 Prozent) und für 190,9 Milliarden dort eingekauft (+8,1 Prozent). So bewegt sich der Handel mit der Eurozone auf ein ausgeglichenes Niveau zu.

Ein deutlicher Überschuss besteht bei EU-Staaten, die auf den Euro verzichtet haben. Ein wichtiger Grund: Es gibt viel mehr Briten, die gern deutsche Produkte kaufen, als umgekehrt. Der deutsche Export in EU-Länder ohne Euro betrug 116,3 Milliarden, der Import 91,6 Milliarden. Aber auch hier gilt: Die Einfuhren steigen mit 10,2 Prozent deutlich stärker als die Ausfuhren mit 4,9 Prozent. Bleiben die sogenannten Drittländer, zu denen etwa die USA und China zählen. Deutsche orderten dort in den ersten fünf Monaten Waren für 148,4 Milliarden Euro und lieferten für 218,0 Milliarden. Der Abstand ist tatsächlich groß, aber auch hier liegt das Exportplus (8,8 Prozent) unter dem Importplus (13,4 Prozent).

Brexit, Strafzölle von Trump oder eine schwächelnde chinesische Konjunktur könnten dafür sorgen, dass es bei solchen Exportzahlen nicht bleibt. Kein Wunder also, dass Anton F. Börner betont, wie wichtig offene Märkte sind. Deshalb begrüße der BGA die Einigung der G20 zum Abbau des Protektionismus. "In einer Zeit mit vielen protektionistischen Tendenzen weltweit gilt es, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen und weiterhin gemeinsam für einen regelbasierten Welthandel einzutreten", fordert er.