Achtung, nicht jede Wahl schützt Verbraucherinteressen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Ihre Geschäftspraktiken sind hart am Rande des Erlaubten - und gehen oft sogar darüber hinaus: Autohersteller versprechen saubere Motoren, mogeln aber bei Angaben zum Schadstoffausstoß. Finanzinstitute locken mit angeblich sicheren Anlagemöglichkeiten, am Ende machen Kunden Verluste. Online-Dienste sammeln Nutzerdaten und verwerten sie, ohne das deutlich zu machen. Und dann gibt es noch Vergleichsportale, die Provisionen aus dunkler Quelle beziehen, Fluggesellschaften, die Gebühren für alles Mögliche erheben, und viele weitere Fälle von Tricksen, Täuschen, Schummeln. Und der Verbraucher? Der ist der Dumme.

artikel-ansicht/dg/0/1/1587783/

Immerhin gibt es Organisationen wie die Verbraucherzentralen, die sich nach Kräften bemühen, gegen die Macht der Konzerne anzukommen. Doch es ist ein ungleicher Wettbewerb: Verbraucherschützer können vor allem mahnen und warnen. Selbst wenn sie einen Prozess gewinnen, nutzt es nicht viel. Die Geschädigten müssen danach immer noch einzeln klagen, um an ihr Geld zu kommen. Wie etwa nach dem erfolgreichen Prozess gegen die Stornogebühren der Fluggesellschaft AirBerlin.

Mit Sammelklagen könnte diese unbefriedigende Situation schlagartig verbessert werden. Betroffene Konsumenten könnten sich einfach an ein Verfahren dranhängen - und würden im Falle eines günstigen Urteils unmittelbar entschädigt.

Doch hat die große Koalition in den vergangenen vier Jahren die Chance vertan, die Rechtslage verbraucherfreundlicher zu regeln. Ein zaghafter Versuch verlief im Nichts. Zunächst bummelte Justizminister Heiko Maas (SPD) bei der Ausarbeitung des Gesetzentwurfs. Als er endlich einen Vorschlag präsentierte, wurde der von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) abgeblockt. Die Automobilindustrie sollte offenbar im aktuellen Dieselskandal geschont werden.

Auch in diesem Bundestagswahlkampf fordern die Parteien wieder verbesserte Rechte für Konsumenten. Das kommt gut an, denn alle Wähler sind ja auch Verbraucher. Doch ist es in der Politik wie in der Produktwerbung: Versprechungen sind mit Vorsicht zu genießen. Auch die große Koalition hat versprochen, die Situation der Verbraucher zu verbessern, um dann beim entscheidenden Punkt - der Sammelklage - zu versagen. In der Sprache der Stiftung Warentest würde daher das Urteil über ihre Verbraucherschutzpolitik lauten: "Mangelhaft".