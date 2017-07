Überzeugende Produkte

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Und noch weiter geht es mit dem deutschen Export nach oben. Mit einem Plus von allein 14,1 Prozent im Mai. In den ersten fünf Monaten zusammengenommen stiegen die Ausfuhren immerhin noch um 7,2 Prozent - Wasser auf die Mühlen von Kritikern der deutschen Exportstärke, die längst nicht nur Donald Trump heißen. Doch ist der neuerliche Zuwachs nur die halbe Wahrheit.

Denn Deutschland exportiert nicht nur weltmeisterlich. Das Land der Konsumfreude und des Baubooms kauft auch in Europa und der ganzen Welt kräftig ein - und hier liegen die Zuwachsraten deutlich über den Exportsteigerungen. Viele ausländische Hersteller profitieren also von der starken deutschen Konjunktur.

Wer gute Waren anbietet, findet bei uns Abnehmer. Andersherum gilt: Niemand wird im Ausland gezwungen, deutsche Produkte, die ja zumeist teurer als Dinge von anderswo sind, zu kaufen. Made in Germany überzeugt mit Qualität. Es führt kein Weg daran vorbei: Die deutschen Handelspartner müssen sich selbst besser aufstellen, für mehr Wettbewerbsfähigkeit sorgen. Ausgerechnet in der jahrelang kriselnden Eurozone scheint das zu geschehen. Hier nähern sich deutsche Exporte und die Importe aus den anderen Ländern der Gemeinschaftswährung immer stärker an. Hajo Zenker