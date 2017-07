Polizeibericht Eberswalde vom 10.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde. In der Gartenanlage „St. Georg“ hat am Sonnabend eine Laube gebrannt. Die Flammen breiteten sich in der Folge auf einen weiteren Bungalow aus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Beide Lauben sind den Angaben zufolge stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist unbekannt. Der Schaden beträgt rund 20 000 Euro.

Autokennzeichenverschwunden

Eberswalde/Finowfurt. Mehrere Auto­kennzeichen sind am Wochenende im Brandenburgischen Viertel und in Finowfurt gestohlen worden. Unbekannte entfernten in der Nacht zum Sonnabend 17 hintere Nummernschilder von abgestellten Autos. Der Schaden wird auf 850 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Motorradfahrerstürzt in der Kurve

Liepe. Ein Motorradfahrer hat sich am Sonnabend bei einem Unfall zwischen Oderberg und Liepe schwer verletzt. Der 60-Jährige hatte in einer Kurve die Kontrolle verloren und war gestürzt. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme musste die Straße für eine Stunde gesperrt werden.