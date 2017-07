"Das traumhafte Ziel ist erreicht"

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Nach der Aufnahme des Bauhaus-Denkmals Bundesschule in die Unesco-Welterbeliste ist die Freude in Bernau (Barnim) groß. Die Stadt bereitet sich auf einen Ansturm von an Architektur interessierten Besuchern vor.

Einzigartiger Schul- und Internatskomplex der klassischen Moderne: Blick auf das Bauhaus-Ensemble in Bernau-Waldfrieden. Zurzeit werden die Außenanlagen wieder so hergestellt, wie sie vor knapp 100 Jahren angelegt worden sind.

Auf dem Weg ins BKA-Theater Berlin verfolgte Bürgermeister André Stahl (Linke) am Sonntagabend per Live-Stream die Sitzung des Welterbekomitees der Unesco im polnischen Krakau. Als die Entscheidung zugunsten der ehemaligen Bundesschule des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) in Bernau gefallen war, jubelte er: "Das ist der lang ersehnte Lohn der Tüchtigen".

Am Montagvormittag sandte Stahl sogleich Mitarbeiter des städtischen Bauhofs aus. Vor dem Bahnhof flattern nun Fahnen im Wind, die davon künden, dass Bernau mit dem Bauhaus-Ensemble im Ortsteil Waldfrieden eine Weltkulturerbestätte besitzt. Plakate mit Richtungspfeilen weisen interessierten Besuchern den Weg dorthin. Und am Eingang des Geländes, das zurzeit noch eine Baustelle ist, weil die Außenanlagen wieder so hergestellt werden, wie sie zur Eröffnung der ADGB-Bundesschule 1929 waren, liegen Flyer aus.

Mehr als 27 Jahre haben sich viele Menschen aus der Region für die Rekonstruktion und den Erhalt des Bauhaus-Denkmals starkgemacht, allen voran der gleichnamige Verein. "Ein großes, traumhaftes Ziel" für die Stadt und die Region sei erreicht, freut sich der Vorsitzende des Fördervereins, Friedemann Seeger. Er ist stolz darauf, "dass wir durch unsere ehrenamtliche Arbeit zu diesem Erfolg beitragen konnten und das in der Öffentlichkeit nahezu unbekannte Baudenkmal der klassischen Moderne diese ihm nun gebührende weltweite Würdigung erfährt". Als Stadt mit einem Weltkulturerbe verbinde der Verein auch "die Chance und Verpflichtung, zur Weltoffenheit und Völkerverständigung beitragen zu können".

Bernau hat sich über die Jahre stark für die einstige Gewerkschaftsschule engagiert. So gehörte sie 2011 zu den Gründern der Stiftung Baudenkmal Bundesschule Bernau. Im Rahmen des Programmes "Nationale Projekte des Städtebaus" fördert das Bundesbauministerium die denkmalgerechte Gestaltung der Außenanlagen der Bundesschule. Mit der Förderung des Landes Brandenburg plant die Stadt außerdem die Errichtung eines Besucherzentrums. Der Baubeginn soll 2018 sein.