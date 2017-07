Polizeibericht Oranienburg vom 10.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Velten. Unbekannte schlugen in der Zeit von Mittwoch bis Freitagmittag die Seitenscheibe des mobilen Imbisswagens ein und entwendeten Küchengeräte. Das Fahrzeug war auf einem umzäunten Gelände in der Berliner Straße in Velten abgestellt. Der Schaden beträgt zirka 1 500 Euro.

Eisdiele aufgebrochen

Hennigsdorf. In der Nacht zu Sonnabend haben unbekannte Täter die Eingangstür einer Eisdiele am Hennigsdorfer Postplatz aufgehebelt. Der Innenraum wurde teilweise durchwühlt und 50 Euro Wechselgeld aus der Kasse entwendet.

Schmuck und Bargeld erbeutet

Birkenwerder. Während die 81-jährige Bewohnerin eines Hauses in der Karlstraße in Birkenwerder sich am Freitag um 20.15 Uhr im Garten mit ihrem Nachbarn unterhielt, betraten Unbekannte durch eine offen stehende Tür das Haus. Es wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Als die Eigentümerin ihre Wohnung betrat, sah sie eine dunkel gekleidete, männliche Person durch die Zimmer laufen. Die Person flüchtete durch ein offen stehendes Fenster im Erdgeschoß und lief davon. Trotz sofortigen Einsatzes eines Diensthundes der Polizei konnte der Mann entkommen.

Zwei Verletzte

Velten. Leicht verletzt wurden am Sonnabend bei einem Unfall in Velten eine 30-jährige Autofahrerin und ihre 60-jährige Beifahrerin. Die Frau übersah an der Anschlussstelle Hohenschöpping ein vorfahrtsberechtigtes Auto, mit dem sie zusammenstieß.