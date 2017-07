Polizeibericht Strausberg vom 10.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587792/

Neuenhagen. Der 79-jährige Walter Henke wird seit dem Donnerstag vermisst. Er war bei Bekannten in der Platanenallee zu Besuch und wollte gegen 17.15 Uhr mit seinem Fahrrad zu seiner Wohnanschrift in die Langenbeckstraße fahren. Hier kam der Vermisste jedoch bis Sonntag nicht an. Trotz umfangreicher Fahndungs- und Suchmaßnahmen konnte er bislang nicht gefunden werden. Eventuell fand er auf Grund seiner einsetzenden Demenz nicht mehr zurück.

Walter Henke ist 1.65Meter groß, schlank, wiegt ungefähr 55 Kilogramm, hat kurze graue Haare. Er war mit einem grau-blauen Hemd, blauen Jeans und schwarzen Halbschuhen bekleidet. Er fuhr ein hellblaues Damenfahrrad der Marke „BBF“ mit einem Korb hinten.

Die Polizei fragt: Wer hat den Vermissten seit seinem Verschwinden am Donnerstagnachmittaggesehen, wer kann Aussagen zu dessen Aufenthalt machen?

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle oder die Polizeiinspektion Märkisch-Oderland unter der Rufnummer 03341 3300 entgegen.