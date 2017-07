Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 10.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eine Verletzte, hoher Sachschaden und ein Einkaufszentrum ohne Telefon und Internet – das waren am Freitagnachmittag die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich an der Kreuzung Berliner Chaussee/Eisenwerk ereignete. Laut Polizeibericht war eine Fahrerin aus Lebus von der Straße Eisenwerk kommend mit ihren Wagen in die Kreuzung eingefahren, ohne die Vorfahrt einer anderen Pkw-Fahrerin auf der Berliner Chaussee zu beachten. Bei dem Zusammenstoß wurde das Auto der Lebuserin gegen einen Telekom-Verteilerkasten und dann gegen einen Baum geschleudert. Die Lebuserin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Durch den Schaden am Verteilerkasten war das nahegelegene Spitzkrug-Multicenter zeitweise komplett von der Telekommunikation abgeschnitten. Der Sachschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Fußtritte gegen„Angreifer“

Auf dem Nachhauseweg von der 700-Jahr-Feier in Booßen gab es in der Nacht zu Sonnabend eine Schlägerei. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 41-jähriger Booßener zwei andere Männer, 41 und 27 Jahre alt, beschimpft und geschubst. Die beiden Frankfurter stießen wiederum den „Angreifer“ zu Boden und traten auf den liegenden 41-Jährigen ein. Erst als sich Zeugen dazwischenstellten, ließen sie von ihrem Opfer ab. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

Mit 2,32 Promille auf dem Rad unterwegs

Bei einer Polizeikontrolle hat sich am Sonnabendvormittag ein Radfahrer eineStrafanzeige eingehandelt. In der Goepelstraße wurde der 51-jähriger Pole angehalten, weil er angetrunken mit seinem Fahrrad unterwegs war. Die Alkoholkontrolle ergab 2,32 Promille.

Moped mit2014er-Kennzeichen

Ohne gültige Haftpflichtversicherung wurde in der Beeskower Straße ein 58-jähriger Frankfurter angetroffen. An seinem Moped hatte er ein längst abgelaufenes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2014 angebracht.Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren.

Das Tempo-Messgerät steht heute in der Luckauer Straße.

Blitzer