Polizeibericht Bernau vom 10.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587794/

Eberswalde. In einer Gartenlaube hat es am Sonnabendabend in der Gartenanlage „St. Georg“ gebrannt. Das Feuer breitete sich in der Folge auf einen weiteren Bungalow aus. Der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Beide Lauben sind den Angaben zufolge stark beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist unbekannt. Der Schaden beträgt rund 20 000 Euro.

Autokennzeichenverschwunden

Eberswalde. Mehrere Auto­kennzeichen sind am Wochenende im Brandenburgischen Viertel und in Finowfurt gestohlen worden. Unbekannte entfernten in der Nacht zum Sonnabend 17 hintere Kennzeichentafeln von abgestellten Autos. Der Schaden wird auf 850 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Berlin. Auf der Frankfurter Allee wird heute Abend eine Nachtbaustelle eingerichtet. Bis einschließlich der Nacht von Donnerstag auf Freitagist die Fahrtrichtung stadteinwärts jeweils von 22 Uhr bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung über die Möllendorffstraße ist ausgeschildert.

Verkehrstipp