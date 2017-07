Polizeibericht Freienwalde vom 10.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenberg. Unbekannte Täter sind in der Nacht von zum Freitag auf bislang unbekannte Weise in das Schulgebäude in Falkenberg eingestiegen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, konnten an der Eingangstür keine Aufbruchsspuren festgestellt werden. Die Täter waren im Lehrerzimmer und im Sekretariat. Dort entdeckten die Beamten leichte Hebelspuren. In Räumen wurden mehrere Schränke und Behältnisse geöffnet und durchsucht. Die Täter nahmen Bargeld mit. Der Schaden wurde mit 500 Euro beziffert.

Motorradfahrerschwer verletzt

Liepe. Ein 60 jähriger Motorradfahrer hat am Sonnabendnachmittag auf der L 29 zwischen Liepe und Oderberg in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad verloren und ist gestürzt. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus geflogen. Wegen der Unfallaufnahme musste die L 29 eine Stunde lang gesperrt werden.

Feuer beschädigt zwei Gartenlauben

Eberswalde. Aus ungeklärter Ursache ist in einer Laube der Gartensparte „St. Georg“ in Eberswalde am Sonnabend ein Brand ausgebrochen. Das Feuer griff auf einen benachbarten Bungalow über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden beträgt 20 000 Euro.