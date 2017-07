Polizeibericht Seelow vom 10.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Neuentempel. In der Nacht zu Sonntag wurde gegen 1.45 Uhr in der Ortslage Neuentempel ein 53-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert. Er stand unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der Schnelltest ergab 1,7 Promille. Damit machte er sich wegen Trunkenheit im Verkehr strafbar. Zur genauen Feststellung der Blutalkoholkonzentration wurde eine Blutprobe veranlasst.

Folgenschwerer Verkehrsunfall

Frankfurt. Am Freitag ereignete sich gegen 16.40 Uhr in Frankfurt, an der Kreuzung Berliner Chaussee/Eisenwerk ein Verkehrsunfall. Eine auf der Straße Eisenwerk fahrende Alt Zeschdorferin beachtete die Vorfahrt einer auf der Berliner Chaussee heran kommenden Pkw-Fahrerin aus Lebus nicht. Es kam zum Zusammenstoß.Der war so heftig, dass der Pkw der Lebuserin gegen einen Telekom-Verteilerkasten und in der Folge gegen einen Baum geschleudert wurde. Die Lebuserin kam verletzt ins Krankenhaus. Durch den Aufprall auf den Verteilerkasten wurde das Spitzkrug Multi Center (SMC) komplett von der Telekommunikation abgeschnitten. Der Schaden beträgt etwa 10 000 Euro.