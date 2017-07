Polizeibericht Fürstenwalde vom 10.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (moz) Bad Saarow (mst) Zwei Urlauber haben einem Hotel in Bad Saarow einen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zugefügt. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Paar, eine Frau und ein Mann, am Dienstag ein Zimmer bezogen, die Anzahlung beglichen und sich dann am Sonnabend unbemerkt vom Hotel entfernt, ohne den noch offenen Restbetrag zu bezahlen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und leitete Ermittlungen ein.