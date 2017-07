Polizeibericht Fürstenwalde vom 10.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (moz) Fürstenwalde (amd) Da er seinen Zug nicht verpassen wollte, parkte ein Fürstenwalder sein Auto am vergangenen Donnerstag so überstürzt am Fürstenwalder Bahnhof, dass er vergaß, es abzuschließen.Das machte es Fahrzeugdieben leicht. Tatsächlich wurde der VW Polo aus Oberhavel am Sonnabend in der Buggenhagenstraße, statt am Bahnhof gesichtet. Aufmerksamen Fürstenwaldern war aufgefallen, dass das Fahrzeug gegen 3.30 Uhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Tschaikowskistraße gelenkt und in der Buggenhagenstraße stehengelassen wurde. Zwei Jugendliche verließen den Abstellort fluchtartig, ließen aber die Fenster geöffnet. Die hinzugezogene Polizei übergabden vollgetankten Pkw an seinen Eigentümer und nahm eine Strafanzeige auf.