Gefährlicher Konsum

Berlin (MOZ) Nicht mehr als 50 Gramm Zucker - also 16 Stück Würfelzucker - soll man laut Weltgesundheitsorganisation pro Tag aufnehmen, am besten sogar nur die Hälfte. Die Deutschen kommen auf 28 Stück. Daran hat alle Aufklärung nichts geändert. Immer mehr Experten fordern jetzt drastische Maßnahmen.

"Deutschland muss handeln, schließlich gehört es weltweit zu den Top 10 beim Übergewicht." Für Professor Ilona Kickbusch ist es höchste Zeit, dass sich in der Bundesrepublik etwas tut. Kickbusch, lange für die Weltgesundheitsorganisation tätig, später Professorin an der Yale University in den USA und heute am Graduate Institute of International and Development Studies in Genf, hat im Kampf gegen das Übergewicht besonders den Zuckergehalt diverser industriell hergestellter Lebensmittel ins Visier genommen. Denn der spiele eine wesentliche Rolle bei der Entstehung von Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck, Krebs und Karies. "Signifikant teurer" sollten etwa zuckerhaltige Erfrischungsgetränke werden, um den Konsum zu begrenzen. Eine Steuer müsse her.

Allein wäre Deutschland damit nicht. Estland hat die Zuckersteuer gerade ab 2018 beschlossen. Norwegen, Ungarn, Belgien hatten sie schon. Und auch in Großbritannien ist es ab 2018 so weit. Auf der Insel ist der Anteil übergewichtiger Kinder besonders hoch. Weshalb vor drei Jahren Graham MacGregor, Mediziner von der Queen Mary University of London, zusammen mit anderen Experten und dem Starkoch Jamie Oliver eine Kampagne gegen den allgegenwärtigen Zucker gestartet hatte. Die sei, sagt MacGregor, sehr öffentlichkeitswirksam - auch wenn natürlich noch weitere Faktoren für Übergewicht verantwortlich seien.

Dass der Druck zunimmt, kommt auch bei Herstellern und Händlern an: Lidl will bis 2025 in den Eigenmarken den Gehalt an zugesetztem Zucker um 20 Prozent reduzieren. Und Zucker-Großverwender Coca Cola hat gerade erklärt, in Deutschland den Zuckeranteil des Sortiments bis 2020 um zehn Prozent zu reduzieren.

Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker ist natürlich nicht amüsiert. Es müsse um "Bildung statt Bevormundung" gehen, erklärt Hauptgeschäftsführer Günter Tissen. "Vermeintlich einfache Lösungen wie Strafsteuern auf Zucker, Lebensmittelampeln und staatlich vorgeschriebene Rezepturen führen den Verbraucher nur in die Irre", meint er. "Am Ende zählen beim Körpergewicht doch nur die aufgenommenen und verbrauchten Kalorien."

Das einzuschätzen aber ist bei der heutigen Kennzeichnung von Lebensmitteln schwer, betont Professor Ralph Hertwig vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Sein Institut hat 305 Elternpaare befragt, wie hoch sie bei Lebensmitteln, die ihre Kinder essen, den Zuckergehalt schätzen. 74 Prozent hätten den zugesetzten Zucker deutlich unterschätzt. Und das habe Auswirkungen: Die Kinder all jener Eltern, die die Menge zu gering bemessen, waren zur Hälfte übergewichtig. Bei Eltern, die zumeist richtig liegen, war jedes vierte Kind übergewichtig. Zuckerunterschätzung sei ein Risikofaktor für Übergewicht.

Dass man als Verbraucher oft nicht durchsieht, liegt auch an den Begrifflichkeiten - nur Haushaltszucker muss auf der Verpackung als Zucker gekennzeichnet werden. Aber auch Maltose, Isomaltulose oder Glukose sind Zuckerarten.

Und dann gibt es noch den Werbedruck. Professor Tobias Effertz von der Uni Hamburg hat im Internet 301 Lebensmittel-Seiten auf Kindermarketing untersucht. Besonders intensiv haben demnach dort Marken für ungesunde Produkte geworben, die sich gegenüber der EU verpflichtet hatten, so etwas zu unterlassen. Die Industrie verführe Kinder dazu, ihr Taschengeld für Produkte auszugeben, die frühzeitig für Übergewicht sorgen. Das sei "gefährlicher Konsum". Und dem müsse man, sagt Effertz, mit Werbebeschränkungen genauso begegnen wie mit Steuererhöhungen. Untersuchungen zeigten, "dass ab einer Steuer von 20 Prozent sichtbare Effekte messbar sind".