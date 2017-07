Hertha als Familienangelegenheit

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Saarow/Reichenwalde (OGA) Noch bis zum Donnerstag hat Fußball-Bundesligist Hertha BSC sein erstes Trainingslager in Bad Saarow aufgeschlagen. Für einen Spieler ist der Aufenthalt am Scharmützelsee besonders wichtig. Danach entscheidet sich, ob Jonathan Klinsmann einen Vertrag bei den Berlinern erhält.

Die Vormittagseinheit von Fußball-Bundesligist Hertha BSC am Montag auf dem zur WM 2006 angelegten Rasen im Waldstadion von Reichenwalde (Oder-Spree) fiel Blitz, Donner und Starkregen zum Opfer. Doch die widrigen und tristen Wetterverhältnisse konnten dem sonnigen Gemüt von Jonathan Klinsmann nur wenig anhaben. Zumal in einem trockenen Besprechungsraum im Arosa Resort Scharmützelsee in Bad Saarow, wo der Torwart mit dem berühmten Nachnamen den Journalisten mit einem strahlenden, irgendwie kalifornischen Lächeln Rede und Antwort stand.

Der 20 Jahre alte Torhüter, Sohn des Weltmeisters und früheren Bundestrainers Jürgen Klinsmann, wird derzeit getestet. Ob er mit einem Profivertrag ausgestattet wird, steht noch nicht fest. "Ich bin zufrieden mit ihm, doch unser Torwarttrainer Zsolt Petry entscheidet", sagt Cheftrainer Pal Dardai. Auch Petry lobte den Junioren-National-torwart der USA. "Wenn man ihn beobachtet, strahlt er Ruhe und Selbstvertrauen aus. Bisher macht er einen sehr guten Eindruck", sagt Petry. "Er hat einen sehr guten rechten Fuß, ist technisch sowie athletisch auf einem guten Niveau und hat viel Sprungkraft." Der Ungar ist offenbar zufrieden mit seinem Schützling, auch wenn er sagt: "Beim Stellungsspiel könnte er noch etwas aktiver sein."

Und es ist offenbar Wohlwollen, das auf Gegenseitigkeit beruht, jedenfalls benutzt Klinsmann, der Deutsch gut versteht, aber noch wenig spricht, sehr gerne das Wort "amazing", wenn er im breiten amerikanischen Englisch zum Beispiel über seinen ersten Eindruck von Berlin und der Hertha erzählt. "Ich liebe die Stadt, und ich bin begeistert von den Trainingsmöglichkeiten. Da gibt es große Unterschiede im Vergleich zum College, obwohl ich dort einen guten Coach hatte", erzählt Klinsmann.

Dass der 1,92-Meter-Hüne vor allem mit Leistung überzeugen muss, ist ihm klar. Ein klangvoller Name alleine hilft halt nicht. "Er hat schon ein bisschen auf mir gelastet", sagt Klinsmann, aber an der Universität in Berkley habe er gelernt, damit umzugehen. Dabei sei es durchaus von Vorteil, dass er auf der Torwartposition spielt. "Das ist etwas weniger Druck für mich, als wenn ich ein Stürmer wäre wie mein Vater." Für seine weitere Entwicklung sieht sich der Schlussmann, dessen Vorbild Jens Lehmann ist, bei den Berlinern genau am richtigen Platz. "Hertha ist ein großer Club, spielt in der Europa League. Ich wollte hierher. Ich kann von Torhütern wie Rune Jarstein und Thomas Kraft unheimlich viel lernen." Dafür hat er nach eigenen Aussagen ein Angebot von Zweitligist Eintracht Braunschweig ausgeschlagen. Dabei ist sein Plan, über Einsätze im Regionalliga-Team und Training mit den Profis sich an das Bundesliga-Niveau heranzuarbeiten.

Sollte er einen Vertrag erhalten, und das ist realistisch, dann wird das erste Spiel für Hertha eine emotionale Angelegenheit für die ganze Familie. Vater Jürgen, über den Club Kontakt aufnahm, ist seit 2004 Mitglied beim Hauptstadtverein, aber schon Jonathans 2005 verstorbener Großvater, der aus Frankfurt (Oder) stammt, war ein glühender Fan des Berliner Bundesligisten.