Freistil-Staffel überzeugt

Eberswalde (MOZ) 137 Kinder der Jahrgänge 2008 und 2009 gingen am Wochenende bei der Bestenermittlung des Landesschwimm-Verbandes Brandenburg im Eberswalder baff an den Start. Aus Barnimer Sicht überzeugte vor allem der 2008er-Jahrgang.

Kinder aus 17 Brandenburger Schwimmvereinen trafen bei der Veranstaltung, die der Eberswalder Schwimmverein ausrichtete, aufeinander. 486 Starts gab es zu verzeichnen, über 50 Meter in den Lagen Rücken, Brust und Kraul sowie 25 Meter Delfinbewegung und 25 Meter Schmetterling.

Für den Eberswalder Schwimmverein gingen an den Start: Noa Clerc, Pauline Peter, Svea Hansen, Tarya Tenbusch, Luise Saremba, Carl Czepulowski, Henning Jahn, Jan Erik Peisker, Jonas Michler, Ferdinand Herold, Fabian Krebs, Leopold Schädler, Emil Lüttkopf und Xander Noske.

Die fünf Mädchen und neun Jungen trainieren in drei unterschiedlichen Trainingsgruppen und sie machten ihre Sache sehr, sehr gut. Beste Einzelergebnisse erzielte Xander Noske mit drei sechsten Plätzen im Freistil, im Rückenschwimmen und im Schmetterling. Luise Saremba schaffte einen siebten Platz über 50 Meter Freistil mit persönlicher Bestzeit (38:66 min).

Am Ende des Tages erkämpften sich die Jungen einen tollen dritten Rang in der viermal 50 Meter Freistil-Staffel. Ihre Startfolge war: Jan Erik, Leopold, Emil und Xander. Mit Hilfe von mitgebrachten Tröten wurden nicht nur die Jungen von den Mädchen lautstark angefeuert.

"Vor allem der Jahrgang 2008 hat achtbare Ergebnisse gezeigt", freut sich auch der Vereinsvorsitzende Georg Herold. Er lobte vor allem Xander Noske, Leopold Schädler und Emil Lüttkopf. Bei den Mädchen konnte vor allem Luise Saremba überzeugen. "Beim 2009-er-Jahrgang sind die Ergebnisse leider nicht ganz so aufgegangen, wie wir uns das erhofft haben", bedauert Herold. Das liege aber zum Teil auch an den Trainingsbedingungen, die bei den Eberswaldern nicht ganz so optimal seien wie in anderen Vereinen.

Über 300 Mitglieder hat der Eberswalder Schwimmverein, der im baff trainiert und Landesstützpunkt B ist. Das B bedeutet, das hier kein hauptamtlicher Trainer, sondern ein Übungsleiter auf Honorarbasis beschäftigt wird. "In Schwedt ist ein Landesstützpunkt A, dort gibt es einen hauptamtlichen Trainer, der uns sehr gut unterstützt", erklärt der Vorsitzende.

Etwa zwei Drittel der Mitglieder, schätzt Herold, seien Kinder und Jugendliche. Ein Nachwuchsproblem hat der Verein also nicht. "Unser Vorteil ist, dass die meisten Eltern wollen, dass ihr Kind Schwimmen lernt. Deshalb ist Nachwuchs immer da und wir freuen uns natürlich, wenn die Kinder danach bei uns bleiben."

Eher hat der Verein mit einem Problem zu kämpfen, dass auch andere Sportvereine kennen: Es fehlt der Nachwuchs, der sich in Richtung Leistungssport bewegen will. "Die Auswahl der Kinder, die in den oberen Breitensport und in Richtung Leistungssport gehen wollen, ist nicht mehr so groß wie früher", bedauert Herold. Das habe verschiedene Ursachen, ist er überzeugt. "Die Kinder sind heute in der Schule sehr stark gefordert. Dazu kommt, dass die Eltern es oft nicht schaffen, die Kinder mehrmals pro Woche zum Training und am Wochenende zu Wettkämpfen zu fahren. Umso mehr freut sich der Vereinsvorsitzende über die Kinder, die auf gutem Weg in den hohen Breitensport sind. Und das sind ja dann doch einige.