Die Konkurrenz wird größer

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1587812/

Schlechte Nachrichten ist die Deutschen Bahn im Regionalverkehr schon gewohnt, in der vergangenen Woche kam es jedoch knüppeldick. Angesichts von massiven Verspätungen und Zugausfällen auf der sogenannten Frankenbahn drohte Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) dem Marktführer einen Ausschluss bei künftigen Ausschreibungen. Die Botschaft ist unmissverständlich: Viele Pannen kann sich die DB nicht mehr erlauben.

Der Konzern hat wichtige Pendlerstrecken im Südwesten, in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen an die Konkurrenz verloren. In München wird zudem ab 2020 ein neuer Betreiber für die S-Bahn gesucht. In Berlin konnte die Deutsche Bahn zwar das Ausschreibungsverfahren gewinnen, allerdings diktierte der Senat harte Bedingungen. Ab Ende dieses Jahres startet das nächste große Wettbieten: Es geht um 20 Strecken in der Hauptstadtregion.

Ein Drittel der Zugkilometer im Regionalverkehr hat das staatseigene Unternehmen bereits an Wettbewerber aus ganz Europa verloren. Dieser Anteil steige seit Jahren kontinuierlich, wie der DB-Wettbewerbsbeauftragte Frank Miram am Montag einräumte. Auch die Zahl der Eisenbahnunternehmen in Deutschland erreichte einen Rekord: 421 Firmen tummeln sich auf dem Markt. Miram zieht einen Vergleich: Die von den Konkurrenten jährlich erbrachten 220 Millionen Zugkilometer entsprechen dem gesamten Nahverkehrsmarkt in Italien.

"Wir müssen unsere Qualität und Pünktlichkeit verbessern", betont Miram. Hierzu soll nicht nur WLAN in Regionalzügen beitragen, sondern auch ein besseres Baustellenmanagement. Die größten Zuwächse verbuchte die Deutsche Bahn zuletzt im Fernverkehr: Die Zahl der Fahrgäste stieg binnen Jahresfrist um 5,5 Prozent auf 139 Millionen - ein Rekordwert. Insgesamt konnte der Schienenpersonenverkehr um vier Prozent zulegen. Der Marktanteil der Schiene liegt jetzt bei 8,3 Prozent - über 84 Prozent der Menschen sind jedoch mit dem Auto unterwegs.

Zugleich prangerte der Bahnmanager die schwierigen Wettbewerbsbedingungen in anderen EU-Staaten an. "In Italien stehen wir seit Jahren auf verlorenem Posten." Die zuständigen Regionalverwaltungen vergeben Aufträge zumeist direkt an die Staatsbahn Trenitalia. Auch in Frankreich und in den Niederlanden existierten Restriktionen. "Wir wünschen uns überall die gleichen fairen Bedingungen wie in Deutschland."

Dies fordert Miram auch für den Güterverkehr - dem Sorgenkind der DB. Hier sank der Marktanteil der Schienenunternehmer erneut und liegt jetzt bei knapp 18 Prozent. Dagegen werden über 71 Prozent der Güter auf der Straße transportiert. Hinzu kommt, dass auch DB Cargo das Feld immer stärker den Konkurrenten überlassen muss, die mittlerweile 40 Prozent der Leistungen erbringen.

Hoffnung schöpft Miram durch den "Masterplan Schienengüterverkehr", den Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) kürzlich vorgelegt hatte. 350 Millionen Euro sollen 2018 fließen, um die Trassenpreise deutlich senken zu können und somit die Wettbewerbsnachteile gegenüber Lkw-Transporten zu verringern.

Das Bündnis Allianz pro Schiene fordert dagegen einen staatlichen Eingriff auch im Personennahverkehr. "Die Preisschere geht immer weiter auseinander", sagt Verbandsgeschäftsführer Dirk Flege. Während Autofahrer und Speditionen von sinkenden Spritpreisen profitieren, seien die Kosten im Bahnverkehr gestiegen. "Der Gesetzgeber diktiert die Trassenpreise, also kann er hier auch den Hebel umlegen", sagt Flege.